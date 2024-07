E se Lisboa fosse uma cadeira?

Há quem diga que a toalha de praia é o ícone do verão. Mas e quem não gosta de praia? Não, senhores, o ícone do verão é a cadeira reclinada, que nos permite ficar ali, refastelados, com um livro ou um cocktail, a ver a vida passar. Um dolce far niente com quatro pernas e um apoio de cabeça que faça da varanda, do terraço ou da beira da piscina o nosso reino confortável e soalheiro. Se está no mercado para uma nova lounge chair, saiba que o designer japonês Keiji Takeuchi desenhou uma para a MOR. Chama-se LISBOA e pode experimentá-la no showroom da marca, no Lx Factory.

A cadeira LISBOA foi criada pelo designer japonês Keiji Takeuchi para a MOR Foto: DR

A nova cadeira LISBOA tem uma estrutura aberta de tubos de aço inoxidável. É muito leve, podendo ser transportada para qualquer divisão da casa de forma fácil. O tecido utilizado é resistente às intempéries e perfeitamente adequado para ser utilizado no exterior. Se quiser uma para usar só dentro de casa, poderá optar pelo modelo em pele.

Quem se senta nesta cadeira vai notar que fica numa posição muito baixa, e que os copos ou livros podem ser facilmente colocados no chão, pelo que a mesa de apoio não é essencial. Os materiais, o design e as proporções desta cadeira criam uma estética que a leva da dimensão da utilização funcional, para o âmbito de uma peça artística.

Custa entre 1080 e 2550 euros em função do material do assento e do acabamento da estrutura Foto: DR

Os preços vão dos 1080 euros para a versão em tecido e acabamento em aço inoxidável escovado – se preferir aço polido, passa para 1180 –, até 2550 euros para a versão em pele com estrutura em aço inoxidável polido. Pode escolher sete cores de tecido e três tons de pele.