Wewood x Christian Haas: design alemão aliado à marcenaria portuguesa

A Wewood - Portuguese Joinery, conhecida pela paixão do design português e pela criação de mobiliário singular, anunciou o lançamento de uma nova coleção em colaboração com o conceituado designer alemão Christian Haas. Esta edição especial, que une a marcenaria portuguesa às linhas refinadas do design alemão, resulta numa coleção sofisticada que harmoniza com mestria a elegância e o conforto.

Christian Haas Foto: DR

O destaque desta nova coleção é a cama Platform, uma peça meticulosamente trabalhada destinada a tornar-se o ponto focal de qualquer quarto. Esta cama apresenta uma estrutura robusta de madeira maciça e um perfil elegante, sustentada por pernas metálicas discretas, criando um refúgio harmonioso. As almofadas traseiras estofadas têm uma dupla função, servindo como encosto e cabeceira.

A cama Platform. Foto: DR

"É uma prova de marcenaria impecável e de design cuidadoso pelos quais a Wewood é conhecida", afirma Christian Haas sobre a cama Platform. "A mistura de madeira maciça, perfil fino e estofo luxuoso cria uma peça única que se destaca em qualquer quarto."

Além da cama Platform, a nova coleção inclui as mesas de cabeceira de apoio duplex e triplex - duas peças versáteis projetadas para enaltecer tanto salas como quartos. Produzidas em madeira maciça com cantos arredondados, estas mesas combinam estilo e funcionalidade, complementando perfeitamente a estética da cama Platform e estabelecendo uma unidade visual.

Mesas de cabeceira de apoio duplex. Foto: DR

A Wewood apresentará a nova coleção na Maison & Objet, de 19 a 23 de janeiro, no Hall 6, Stand I30/J29, revelando não apenas as novas peças, mas também uma nova gama de tecidos e alguns bestsellers.