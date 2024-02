Cogumelos, tomate ou oregãos. Os perfumes para a casa da Loewe são de se comer

Jonathan Anderson nunca faz a coisa por menos. Depois de revitalizar as linhas de pronto-a-vestir da Loewe e de transformar a marca espanhola numa das mais originais e relevantes da moda atual, virou-se para o vasto território dos perfumes. As linhas femininas e masculinas são desenvolvidas por Anderson, diretor criativo da marca desde 2013, em parceria com a perfumista Nuria Cruelles, numa abordagem que celebra a natureza e com fragrâncias difíceis de esquecer ou mesmo de deixar de lado depois de experimentar.

Apresenta um cheiro intenso, que lembra o aroma da terra, inspirado nos cogumelos Portobello. Foto: DR

A filosofia de Anderson, muito ligada ao que há de mais essencial no olfato, estende-se à coleção de perfumes para a casa, que acaba de ganhar duas novas fragrâncias, cogumelos e avelãs tostadas. A primeira conta com um cheiro intenso, que lembra o aroma da terra, inspirado nos cogumelos Portobello e capaz de criar um ambiente mais calmo e acolhedor. Já a segunda tem notas de madeira e aromas doces, que lembram sobremesas com avelã. São agora 12 fragrâncias que tomam a forma de velas dos tamanhos S ao L, com um design irrepreensível, sprays, difusores, candelabros em cera perfumada, e que incluem cheiros como folhas de tomate, pepino, orégãos, marijuana ou beterraba.

Os perfumes para a casa estão disponíveis nas lojas e online, a partir de €70 até €375, conforme os modelos e tamanhos.