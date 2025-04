Cadeira artesanal Otzi x Zara Home limitada a 30 peças

A Otzi e a Zara Home juntaram-se para criar uma peça de mobiliário muito especial. Daquelas que já não existem, feita com materiais nobres pelas mãos de artesãos experientes com técnicas tradicionais de marroquinaria e marcenaria. Um diálogo criativo que resultou numa cadeira com edição limitada a 30 peças, com um meticuloso trabalho artesanal em couro, estrutura em madeira de carvalho e acabamentos em latão, que realçam a singularidade da peça e a nobreza das matérias-primas.

Detalhe da cadeira Otzi x Zara Home Foto: DR

Esta cadeira de design intemporal acaba de ser apresentada no Fuorisalone de Milão – um conjunto de eventos, exposições, instalações e apresentações que decorrem por toda a cidade de Milão em paralelo com o Salone del Mobile, a feira internacional de design e mobiliário que se realiza anualmente em abril – e, se não se despachar a comprá-la, acaba por completo. Afinal, só existem três dezenas. Pode encomendá-la online, no site da Zara Home, mas se quiser vê-la antes de se comprometer, terá de viajar até uma das seguintes flagship stores: Milão, Corunha, Madrid ou Paris.

Detalhe do braço da cadeira Otzi x Zara Home Foto: DR

Não é a primeira vez que a Zara Home faz uma colaboração deste género, com designers e marcas de renome. Por exemplo, recentemente, lançou uma coleção em parceria com o arquiteto belga Vincent Van Duysen, que inclui mobiliário como sofás, cadeiras e mesas, caracterizados pela sofisticação e uso de materiais como carvalho maciço e pedra calcária.

View this post on Instagram A post shared by ZARA HOME (@zarahome)





Sobre a Zara Home, loja ubíqua nas zonas comerciais de todas as grandes cidades europeias, sabemos quase tudo. Mas e sobre a Otzi? Pois bem, a Otzi foi fundada em 2013, por Otis Ingrams, e é especializada em designs únicos feitos à mão no seu atelier em Norfolk, no Reino Unido. A marca destaca-se pela criação de peças funcionais e intemporais que evidenciam materiais premium, como madeiras nobres e couros de alta qualidade. Inspirando-se nas sensibilidades clássicas da Bauhaus e na estética do design de meados do século XX – o estilo designado por mid-century modern –, a Otzi colabora frequentemente com designers, artistas e marcas para desenvolver peças únicas e funcionais, que refletem uma fusão entre design contemporâneo e técnicas tradicionais de marcenaria.

Detalhe do assento e das costas da cadeira Otzi x Zara Home Foto: DR

Esta peça não tem nome, ou, aliás, no site da Zara Home chama-se, simplesmente, Cadeira Madeira Carvalho Pele X Otzi – a fazer lembrar uma charada da Rua Sésamo –, e custa 3.300 euros aos quais acrescem 60 euros de custos de envio. Já lhe dissemos que só há 30? Corra.