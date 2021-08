As estrelas de Hollywood mais bem pagas durante a pandemia

A pandemia não tem sido fácil. Vários sectores foram engolidos pelas consequências que a Covid-19 trouxe, e a indústria cinematográfica não foi exceção.

O ano de 2020 foi sinónimo de menos filmes produzidos, estreias adiadas e salas de cinema fechadas, de acordo com a Forbes espanhola. Além disso, os estúdios começaram a apostar em filmes de desenhos animados, pois são mais fáceis de criar, e nas plataformas de streaming, como a Netflix e a Disney Plus.

Contudo, parece que nem a pandemia consegue abalar os salários de certas estrelas de cinema, segundo a lista revelada pela revista Variety, maioritariamente constituída por homens brancos, e apenas três mulheres.

No topo da lista está Daniel Craig, conhecido pelo seu papel de James Bond, com uns meros 85 milhões de euros pelo filme Knives Out 2, cuja estreia está agendada para o próximo ano.

Daniel Craig nas filmagens de`007 - No time to die´ (2021). Foto: IMDB

Em segundo lugar está Dwayne Johnson, mais conhecido pelo nome de ringue The Rock. O ex-lutador de Wrestling (WWF) irá ganhar 42 milhões de euros pela sua performance em Red One, uma comédia natalícia que chega à Amazon Prime Video em 2023.

Seguidos destes, temos Will Smith e Denzel Washington, ambos com um salário prometido de 34 milhões de euros com os filmes King Richard (novembro de 2021) e The Little Things (2021), respectivamente.

Will Smith nas filmagens de 'King Richard' (2021). Foto: IMDB

Em quinto e sexto lugar estão Leonardo DiCaprio e Mark Wahlberg, ambos com 25 milhões de euros ganhos pela comédia Don't Look Up (dezembro de 2021) e por Spenser Confidential (2020).

Finalmente, a primeira mulher da lista vem em sétimo lugar. Jennifer Lawrence, conhecida por protagonizar Mistique nos filmes do X-Men, irá ganhar 21 milhões pela atuação em Don't Look Up, o mesmo valor que Julia Roberts irá receber por Leave The World Behind, um filme esperado na Netflix, baseado no livro de Rumaan Alam.

Jennifer Lawrence nas filmagens de 'X-Men: Fénix Negra' (2019). Foto: IMDB

Já Sandra Bullock conta com um salário de quase 17 milhões de euros pelo filme de comédia e aventura The Los City of D, com estreia agendada para 2022.

Junto a Bullock, temos Ryan Gosling, com o filme da Netflix The Grey Man (2022), Chris Hemsworth, com Thor: Love and Thunder (2022), o quarto filme do super-herói da Marvel, e ainda Brad Pitt com Bullet Train (2022), um filme de acção baseado na obra de Kotaro Isaka.

O ator Chris Hemsworth num evento de promoção do filme Thor: Ragnarok em Sidney em 2017 Foto: Getty Images

Michael B. Jordan e Tom Cruise irão receber, respetivamente, perto de 12 e 10 milhões de euros pelos filmes Without Remorse, estreado no início do ano, e Top Gun: Maverick (novembro de 2021).

Tom Cruise nas filmagens de'Top Gun: Maverick' (2021). Foto: IMDB

Nos últimos lugares encontram-se atores como Keanu Reeves, que irá receber pelo menos 10 milhões de euros pelo aguardado The Matrix 4. Já Chris Pine conta com um salário de 9 milhões por Dungeons and Dragons (março de 2023), um grande contraste comparado com os dois milhões de euros que Robert Pattinson irá ganhar pelo filme The Batman (março de 2022).