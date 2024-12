Uma mesa de taberna pelo arquiteto Manuel Aires Mateus

Faz lembrar as mesas das leitarias dos bairros lisboetas do século passado, que, à hora do lanche, se enchiam de queques, bolos de arroz, chás e copos de leite. Ou talvez uma daquelas boas e velhas – e resistentes – mesas de taberna, com os seus copos de três, pratinhos com pastéis de bacalhau acabados de fritar, ou garrafas de cerveja acompanhadas de tremoços. As paredes à volta destas mesas podiam ruir, mas elas continuavam de pé, com as suas auréolas de líquidos derramados e outras mazelas, mas sempre firmes e nunca bambas. Chama-se Bica, esta nova mesa da marca de design portuguesa Branca, e foi desenhada pelo arquiteto Manuel Aires Mateus.

Bica em versão mesa de jantar Foto: DR

Este novo sistema de mesas é um projeto que foi desenvolvido no contexto da remodelação do emblemático restaurante lisboeta, Bica do Sapato. A mesa Bica é inspirada no mobiliário vernacular das tascas portuguesas. Manuel Aires Mateus redesenhou-a e concebeu-a para que seja o mais leve possível, uma única linha de desenho.



Esta mesa desenhada por Manuel Aires Mateus está disponível em diversos tamanhos e acabamentos Foto: DR

A forte estrutura metálica é coberta por uma cantoneira fina em madeira de carvalho maciça e o tampo folheado a madeira de carvalho ou pedra, sendo possível optar pelas cores verde Bragança, encarnado ou lioz Sintra. E está disponível em diversos tamanhos: quadrada, para sentar entre uma e quatro pessoas; ou retangular, capaz de acomodar entre seis a oito pessoas. Há também um modelo de pernas baixas, para ser usada como mesa de centro ou mesa de apoio, e ainda uma opção de consola.

Para ver ao vivo e a cores na loja Branca, na Rua Filipe Folque, 26C, em Lisboa. Preço sob consulta.