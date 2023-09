A lista completa de museus com entrada gratuita aos domingos e aos feriados

No dia 1 de setembro, o portal oficial do Governo anunciou que a entrada em 26 museus, de monumentos históricos a palácios, passou a ser gratuito para residentes portugueses.

A lei em vigor permite a entrada nestes museus apenas até às 14h, aos domingos e feriados, para todos os visitantes. A sua gratuitidade deste acesso dá-se também visitantes residentes com situação de desemprego na União Europeia, a profissionais da museologia ou património, professores e alunos que tenham qualquer grau de ensino superior, instuições com uma formação profissional e a grupos com carência económica. O portal informa, ainda, que ao bilhete normal de acesso podem também ser aplicados descontos, de 50% no caso de visitantes com idade igual ou superior a 65 anos, jovens entre os 13 e os 24 anos ou famílias, desde que constituídas por, pelo menos, dois elementos, um adulto e outro menor, e que as crianças até aos 12 anos nunca pagam.

Destes 26 monumentos históricos, 5 deles estão incluídos pela UNESCO na lista de património mundial – Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha são só alguns exemplos.

Eis a lista: