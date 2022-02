Com apenas 25 anos, quanto valerá o património de Tom Holland?

Ficou conhecido por protagonizar Peter Parker nos filmes mais recentes do homem-aranha, do universo da Marvel. Mas não foi a representar um adolescente com capacidades "aranhiças" que Tom Holland se estrou no mundo do espetáculo. Nascido em junho de 1996, o britânico fez o seu debut no musical Billy Elliot, em 2008. Quatro anos depois viamo-lo a atuar ao lado de Naomi Watts em O Impossível e, em 2016, a vestir pela primeira o fato de homem-aranha em Capitão América: Guerra Civil. O sucesso não tardou. Recentemente, até houve rumores de que o jovem de 25 anos tinha comprado uma mansão com a atual namorada, Zendaya, também atriz. E embora tal não passe de um boato, como o mesmo confirmou aos meios de comunicação, isto leva-nos a pensar qual será o seu património financeiro e se, quem sabe, terá propriedades em seu nome. Vamos por partes.

Tom Holland em 'Homem-Aranha: Sem Volta a Casa' (2021) Foto: Marvel Studios - Sony Pictures

Como Peter Parker, o ator participou em seis filmes até à data: Capitão América: Guerra Civil (2016), Homem-Aranha: Regresso a Casa (2017), Vingadores: Infinity War (2018), Vingadores: Endgame (2019), Homem-Aranha: Longe de Casa (2019) e Homem-Aranha: Sem Volta a Casa (2021).

De acordo com o site Celebrity Net Worth, Holland começou por receber 250 mil dólares, isto em Capitão América: Guerra Civil. Para o primeiro Homem-Aranha, de 2017, o jovem viu o seu salário duplicar - 500 mil dólares - e os valores nunca mais desceram. Apenas para os últimos dois filmes dos Vingadores terá recebido no conjunto cerca de 6 milhões de dólares, sendo que o salário do ator (por filme) ronda agora os 4 e os 5 milhões de dólares. Contudo, esta quantia não é elevada se comparada com o que os colegas do MCU (Marvel Cinematic Universe) arrecadaram com os mesmos filmes. Chris Hemsworth (Thor) recebeu cerca de 15 milhões e Robert Downey Jr (homem de ferro) recebeu cerca de 50 milhões de dólares por cada um dos últimos Vingadores, avançou o site do The Hollywood Reporter.

Numa entrevista de 2021 com a GQ, Holland partilhou o desejo de reformar-se do papel de "aranhiço" nos próximos tempos. "Se estou a fazer de Homem-Aranha depois dos 30 anos, fiz algo de errado." Além disso, "ficaria satisfeito em ser apenas um pai que fica em casa e em produzir um filme aqui e ali." Enquanto isso não acontece, o britânico continua a mostrar as suas skills de atuação em diversos projetos fora do MCU. Referimo-nos, por exemplo, a Uncharted, a adaptação cinematográfica dos jogos com o mesmo nome, já disponível nos cinemas portugueses. Embora o seu salário aqui seja desconhecido, o site da revista Variety afirma que o ator costuma receber entre 5 a 10 milhões de dólares por filmes do mesmo género, entre 2 e 5 milhões em filmes independentes e cerca de 20 milhões de dólares em filmes de streaming.

Tom Holland em 'Uncharted' (2022) Foto: Clay Enos - © 2020 CTMG, Inc. Direitos reservados

Entre os espetáculos musicais, os patrocínios e Hollywood, pensa-se que Holland tenha um património líquido de 18 milhões de dólares de momento, de acordo com o site Celebrity Net Worth.