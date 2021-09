O enigmático e difuso trailer de Matrix (para ver já)

Finalmente a espera acabou, 18 anos depois. O trailer de Matrix Resurrections, quarto filme da saga começada pelas irmãs Lana e Lilly Wachowski, foi revelado esta quinta-feira, dia 9 de setembro, na íntegra. O novo filme, The Matrix Resurrections, realizado por Lana, segue-se a The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003), e The Matrix Revolutions (2003).

Embora o trailer não revele absolutamente nada, há a sensação de que Neo (Keanu Reeves) se esqueceu de tudo o que viveu nos filmes anteriores, quando ele descobriu a existência da Matrix. Há reencontros com antigos amigos (e amores), como Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), num cenário que em tudo é distópico e paralelo.



Antes do trailer, já havia sido revelado um website interativo especialmente dedicado ao novo filme, com apenas dois comprimidos como escolha: um azul, um vermelho.