Margot Robbie coloca casa à venda por 2,83 milhões de euros

A atriz Margot Robbie está a vender a sua casa em Hancock Park, Los Angeles, por cerca de 2,83 milhões de euros (3,47 milhões de dólares). A mediação da venda está a cargo da Engel & Völkers, à qual é comum as celebridades recorrerem para vender as suas mansões.

O exterior da casa da atriz Margot Robbie Foto: Engel & Völkers, Beverly Hills - Paul Barnaby

A moradia, que prima por um design clássico com inspiração na estética industrial, situa-se perto da praia, num dos bairros mais procurados de Los Angeles, que é uma das zonas mais ricas e antigas da cidade. Muito próximo de Hollywood, o bairro ostenta mansões dos anos 20, inseridas em belos jardins e com uma excelente envolvente de comércio em Wilshire Boulevard.

O interior da casa da atriz Margot Robbie Foto: Engel & Völkers, Beverly Hills - Paul Barnaby

Construída em 2016, esta residência clássica tem cerca de 306 metros quadrados de espaço de habitação total, com quatro quartos, seis casas de banho, uma sala de jantar separada, uma garrafeira, um quarto para animais domésticos com entrada separada e uma cozinha em open space adjacente à sala de estar.

A sala da casa da atriz Margot Robbie Foto: Engel & Völkers, Beverly Hills - Paul Barnaby

A fachada exterior é branca, e está rodeada de árvores. A Engel & Völkers comunica mais pormenores: "Além da lareira, a sala de estar também dispõe de um baloiço em madeira, o que acrescenta um toque descontraído à propriedade. Uma porta de grandes dimensões, envidraçada e com uma ombreira preta dá acesso ao jardim, onde existe uma piscina e uma grande cabana com um pequeno bar" lê-se, no comunicado oficial sobre esta venda.

A fachada da casa da atriz Margot Robbie Foto: Engel & Völkers, Beverly Hills - Paul Barnaby

A atriz e produtora australiana optou por um design interior que conjuga o estilo industrial de West Coast com a elegância clássica das casas de madeira de Nova Inglaterra. "Os acabamentos incluem pavimento de madeira dura escura elegantemente combinados com painéis de parede predominantemente brancos e tetos em caixotão. A sala de jantar mais formal é decorada em azul petróleo escuro, com uma grande janela com vista para um jardim idílico. A cozinha em open space ao estilo bistro ostenta um mármore italiano de Carrara" pormenoriza a agência.