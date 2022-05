10 celebridades que cresceram pobres

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio será protagonista em Don’t Look Up. Foto: Getty Images

Vencedor de um Óscar pelo filme The Revenant, o ator cresceu com a família na zona mais pobre de East Hollywood, EUA, onde a sua mãe trabalhava como secretária e o pai vendia livros de banda desenhada. "O dinheiro estava sempre na minha mente", disse DiCaprio numa entrevista ao jornal The Telegraph. "Representar parecia ser um atalho para sair daquela confusão."

Jim Carrey

Jim Carrey, 2014 Foto: Getty Images

Quando tinha apenas 12 anos, Carrey viu a sua família numa situação complicada em termos financeiros. "O meu pai perdeu o emprego quando tinha 51 anos e esse foi o verdadeiro 'uau', o pontapé no estômago", disse o ator no programa Inside The Actor’s Studio. "Vivemos numa carrinha durante algum tempo, e trabalhámos todos juntos como seguranças e contínuos."

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey discursa durante a 'Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus Tour' em São Francisco, 2020 Foto: Getty Images

Celine Dion atua nos Billboard Music Awards 2016 Foto: Getty Images

, disse Oprah Winfrey numa entrevista ao canal de youtube MAKERS. "Eu sei o que é não ser desejada. Sei o que é não ser amada... e ainda ter dentro de si uma ânsia, uma paixão, um desejo, uma esperança de algo melhor". A apresentadora cresceu a vestirporque a família não tinha dinheiro para roupa.

Céline Marie Claudette Dion é uma das divas da música mais aplaudida, conhecida por êxitos como My Heart Will Go On e The Power of Love. Porém, a sua infância não foi fácil. Era a mais nova de 14 irmãos e a família sobrevivia apenas com o ordenado do pai, que era 160 dólares por semana.

Tom Cruise

Tom Cruise nas filmagens de'Top Gun: Maverick' (2021). Foto: IMDB

Embora seja a estrela de cinema que é hoje, Tom Cruise cresceu numa família pobre e disfuncional. O ator mencionou pela primeira vez a sua infância violenta quando falou sobre o seu pai, Thomas Cruise Mapother III, e o descreveu como um "bully e um cobarde."



Morgan Freeman

Morgan Freeman durante o 47º AFI Life Achievement Award em homenagem a Denzel Washington, 2019 Foto: Getty Images

Freeman nasceu em 1937, no Tennessee, EUA, numa altura em que as leis de segregação racial de Jim Crow vigoravam no sul dos Estados Unidos. Quando os seus pais foram para Chicago à procura de melhores condições de vida, o ator ficou a viver com a avó, no Mississippi.



Mariah Carey

Mariah Carey atua durante o Festival iHeartRadio Music em 2018 Foto: Getty Images

Por esta altura, já deve ter ouvido na rádio a música All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, um clássico do Natal. A cantora pop foi empregada de mesa antes de se tornar uma das artistas mais bem sucedidas de todos os tempos.



J.K. Rowling

J.K. Rowling na estreia em Broadway de "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada partes 1 & 2", 2018 Foto: Getty Images

A escritora de Harry Potter veio de uma família com poucas oportunidades escolares. Até aos 32 anos, altura em que publicou o primeiro livro da saga, J.K Rowling vivia de biscates e de subsídios do Estado.



Jay-Z

Jay-Z durante os 50º NAACP Image Awards em Hollywood, 2019 Foto: Getty Images

Natural de Brooklyn, o rapper passou os anos do secundário a vender drogas na rua, algo banal naquela zona. "Vivíamos numa situação difícil, mas a minha mãe safava-se. Às vezes pagávamos a conta da luz, outras vezes a do telefone, às vezes ficávamos sem gás", contou à revista Vanity Fair em 2013.



Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker na estreia de 'And Just Like That' no Museu de Arte Moderna em Nova Iorque Foto: Getty Images

A estrela de O Sexo e a Cidade cresceu com a família em Nova Iorque, EUA, onde ela e o irmão costumavam participar em espetáculos de teatro. Contudo, o dinheiro recebido era utilizado para. "Lembro-me de ser pobre. Não havia grande forma de o esconder", disse ao jornal The New York Times. "Por vezes não tínhamos Natais, ou não tínhamos aniversários, ou a companhia telefónica ligava e dizia 'vamos desligar os vossos telefones'."