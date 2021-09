Quer viver na casa de Leonardo DiCaprio?

Esta não é a primeira vez que Leonardo DiCaprio se aventura no mercado imobiliário. Proprietário de duas casas nos Estados Unidos, uma em Palm Springs e outra em Malibu, optou por colocar à venda a propriedade que tem em Los Angeles, por 4,49 milhões de euros.

Red Oak Manor, Los Angeles. Foto: HILTON & HYLAND

O ator americano comprou o imóvel de 1926 ao artista Moby, que a restaurou e reinventou ao seu gosto, preservando, no entanto, grande parte dos detalhes arquitectónicos originais da Red Oak Manor.

Ainda fora da mansão, uns degraus de pedra levam-nos à porta principal, ligeiramente arqueada, com vidro incrustado e pintada de vermelho. Já dentro de quatro paredes, deparamo-nos com um amplo hall de entrada, com teto em abóbada e chão de madeira.

Red Oak Manor, Los Angeles. Foto: HILTON & HYLAND

Segundo a Forbes espanhola, Moby escolheu renovar a casa com tetos altos para dar à propriedade antiga um ambiente mais moderno. Este é um elemento que vemos em várias divisões, como na sala de estar, que além da lareira conta ainda com um banco junto à janela, ideal para ler ou beber um café. É também na sala de jantar que encontramos outra lareira e uma saída para o terraço, com escadas que levam à piscina e ao spa.

Red Oak Manor, Los Angeles. Foto: HILTON & HYLAND

Red Oak Manor, Los Angeles. Foto: HILTON & HYLAND

A cozinha tem uma ilha central, indicada para quem gosta de cozinhar ou para famílias grandes, e portas francesas em direção ao pátio exterior.

Red Oak Manor, Los Angeles. Foto: HILTON & HYLAND

As duas suítes estão no segundo andar, ambas com detalhes em mármore, tetos abobadados e armários espaçosos, sendo que uma delas tem ainda um espaço que pode servir como escritório.

Red Oak Manor, Los Angeles. Foto: HILTON & HYLAND

Caso queira convidar amigos ou família, a mansão dispõe de uma suíte de hóspedes com entrada escondida para a sauna. Ao todo, o imóvel de Leonardo DiCaprio conta com cinco quartos e oito casas de banho.