O pequeno-almoço "monstruoso" de The Rock para ir ao ginásio

Para os meros mortais que não metem os pés no ginásio, Dwayne 'The Rock' Johnson é um verdadeiro gigante – mede 1,96cm e pesa 120kg. Para manter o físico, o ator necessita de ingerir uma quantia elevada de calorias todos os dias, especialmente quando tem treinos logo pela manhã. No Instagram, partilhou o que comeu ao pequeno-almoço antes de uma sessão no ginásio e ficámos de boca aberta.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por therock (@therock)

Com base na declaração da nutricionista Kim Yawitz à revista Men’s Health, a refeição em questão equivale a 1820 calorias e consiste em:

170 gramas de carne de vaca;

10 claras de ovo;

128 gramas de papa de aveia;

64 gramas de papaia;

5 colheres de sopa de manteiga de amendoim;

3 colheres de sopa de compota;

5 muffins ingleses;

1 bebida energética.



Noutros casos, o ator opta por um pequeno-almoço igualmente energético, mas mais pequeno: carne com claras de ovo, arroz integral e mirtilos.