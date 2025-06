Louis Vuitton veste os atletas do Real Madrid

Da união entre o luxo da Louis Vuitton e a emblemática equipa de futebol espanhola só podia nascer uma sofisticada coleção. Conhecida pelo seu savoir-faire, a Maison estreia-se na alfaiataria ao serviço de atletas desportivos, ficando responsável pela criação da indumentária que os jogadores irão vestir durante viagens e eventos oficiais, que também inclui calçado e itens de viagem.

As peças são revestidas com o icónico monograma da marca, acompanhado pelas iniciais "RM" e com um pendente de couro com as cores alusivas ao Real Madrid. Foto: Louis Vuitton

A coleção apresenta peças exclusivas num estilo intemporal e elegante. As roupas são revestidas com o icónico monograma da marca, acompanhado pelas iniciais "RM" e com um pendente de couro com as cores alusivas ao Real Madrid.

A campanha é protagonizada pelos atletas do clube, com especial destaque para Jude Bellingham, embaixador da marca. Foto: Louis Vuitton

Com curadoria de Pharrell Williams, diretor criativo da linha masculina da Louis Vuitton, esta parceria irá vestir os jogadores do clube espanhol das equipas masculinas e femininas de futebol, assim como da equipa masculina de basquetebol. A casa francesa amplia assim o seu portfólio de colaborações no meio desportivo, após trabalhar com a Fórmula 1 e com os Jogos Olímpicos.

Esta será uma união a longo prazo, mas, dentro do campo, "os merengues" continuarão a usar os uniformes da Adidas.

Conhecida pelo seu savoir-faire, a Louis Vuitton estreia-se na alfaiataria ao serviço de atletas desportivos. Foto: Louis Vuitton

Infelizmente para os adeptos dos madrilenos, as coleções exclusivas de vestuário formal e vestuário formal de viagem não estão disponíveis para venda.