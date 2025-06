Negócios do Luxo. Terceira e última conferência debate como levar o luxo português para o mundo

Falta pouco para a Grande Conferência Negócios do Luxo, que encerra a iniciativa inédita do Jornal de Negócios em parceria com a Must e que consistiu num ciclo de três conferências subordinadas em tema do luxo. Esta será, portanto, a terceira e última, que decorrerá no próximo dia 23, no Sheraton Cascais Resort. O evento será marcado por três debates, um sobre a forma como as marcas de luxo se adaptam às diferentes gerações, outro sobre o impacto do luxo no real estate, e outro sobre como levar o luxo português para o mundo. Haverá tempo, também, para a intervenções de diversos especialistas e vozes de referência do sector, incluindo uma conversa com o famoso filósofo francês Gilles Lipovetsky.

A Grande Conferência Negócios do Luxo tem abertura marcada para as 15h15 e, como sempre, contará com as boas-vindas de Diana Ramos, directora do Jornal de Negócios.

De seguida, às 15h20, será tempo de ouvir Romain Trevisan, CEO do grupo Cultural Affairs, que agrega o Vhils Studio, o estúdio do artista urbano Alexandre Farto, conhecido como Vhils; a Underdogs Gallery, galeria de arte urbana sediada em Lisboa; o Festival Iminente, que consiste numa plataforma de cultura urbana, com exposições, concertos e workshops; a Ephemeral Ethernal, plataforma de arte phygital e NFTs; e a Clay, que se dedica à arte em azulejos para espaços domésticos.

Às 15h40 decorrerá o primeiro debate, com moderação de Rosário Mello e Castro, directora da Máxima e curadora da Must, que questiona "Como é que as marcas de luxo se podem adaptar às diferentes gerações?" O painel contará com a participação de Eduardo Martins, Brand Specialist, The Macallan Portugal – The Macallan, sediada na Escócia é uma das produtoras de whisky mais famosas e exclusivas do mundo; Inês Baptista da Câmara, CEO do Studio Astolfi – um estúdio de arquitetura e design de interiores fundado pela arquiteta, designer e artista Joana Astolfi, e que ganhou o Prémio Nacional do Imobiliário 2025 com o seu projeto de interiores para o Hotel Quinta da Vacaria; e Nuno Saraiva, General Manager da L’Oréal Luxe, que inclui as marcas Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Cacharel e Urban Decay.

Um pouco depois, às 16h20, será tempo de ouvir um Pitch de Constança Entrudo, uma designer que se tem destacado no segmento de luxo contemporâneo, com peças artesanais que cruzam inovação têxtil e sofisticação estética. A sua marca homónima, apresentada em passarelas internacionais, combina savoir-faire com uma abordagem artística única, posicionando-se entre o design de autor e o luxo sustentável.

Pelas 16h35 haverá um coffee break, que é um momento perfeito para fazer networking.

Pouco depois, às 16h55, regressaremos aos debates, este com a moderação da diretora do Jornal de Negócios, e subordinado ao tema "O impacto do luxo no real estate", e que contará com as opiniões informadas de António Ribeiro da Cunha, CEO, Mello RDC, uma promotora imobiliária focada no desenvolvimento de residências modernas e de luxo, valorizando a preservação da traça histórica, a sustentabilidade e a eficiência energética; Carlos Leal, General Manager da United Investment Portugal, empresa que detém o Pine Cliffs Resort no Algarve e o Sheraton Cascais Resort; Helena Amaral Neto, Managing Partner da LUXULTING, uma consultora que tem como missão levar o luxo e marcas de lifestyle ao mercado real estate; e Nuno Durão, Sócio-Gerente da Fine & Country Portugal, marca de mediação imobiliária de luxo no segmento residencial premium e turístico.

Às 17h35 será tempo de ouvir um novo Pitch, desta vez, por parte de António Paraíso, consultor, formador e palestrante, de marketing, luxo e inovação, apoia o crescimento de negócios com o seu conhecimento e experiência.

De seguida, às 17h50, será tempo do último debate da tarde, desta vez, subordinado ao tema "Como levar o luxo para o mundo", e que contará com as sugestões e inputs de Américo Pinheiro, CEO da Ferreira de Sá, empresa especializada em tapeçarias de luxo que unem inovação e tradição portuguesa; Claire Chung, CEO da Ignae, uma marca de cosmética de luxo natural e sustentável com sede nos Açores; Maria João Bahia, figura central na joalharia portuguesa e internacional, com uma marca de luxo que aposta na originalidade, herança artesanal e presença global; Margarida Correia, CEO da Amorim Fashion, que detém as marcas Fashion Clinic e Paula; e Nuno Barra, Marketing and New Product Development Director da Vista Alegre. Esta conversa será moderada por Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios.

Às 18h30, decorre um dos pontos altos desta conferência: a conversa entre Mónica Seabra-Mendes, Directora do Programa Gestão Luxo, Universidade Católica e Gilles Lipovetsky, filósofo francês e teórico da hipermodernidade. Entre os seus temas de estudo estão o consumo, o individualismo e a estética na sociedade contemporânea – incluindo uma abordagem profunda sobre o luxo, que descreve como um fenómeno simbólico ligado ao desejo, distinção e identidade. No seu livro O Luxo Eterno, defende que o luxo moderno já não se baseia apenas na ostentação, mas na experiência, na criatividade e na personalização, refletindo valores pós-modernos de expressão individual.

Pelas 18h40 será o grande encerramento da conferência que contará com a participação de Jorge Leitão, Presidente da Laurel, uma associação portuguesa que reúne marcas de excelência como a joalharia Leitão & Irmão, da qual Jorge Leitão é CEO, mas também a Amorim Luxury, a Vista Alegre, a Sogrape, a Viúva de Lamego, a Bordal, a Boca do Lobo, a Comporta Perfumes, a Francisco Torres Studio, o Palácio Estoril Hotel, Ritz Four Seasons Lisboa e Savoy Palace, entre outras.

A Grande Conferência Negócios do Luxo marca o encerramento de uma iniciativa que colocou o setor do luxo no centro do debate económico. Uma reflexão indispensável sobre o futuro do setor, com vozes de referência.