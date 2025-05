Os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2025

Estar entre os 50 atletas mais bem pagos do mundo não é certamente tarefa fácil — entre o top 10, então, ainda mais difícil é. Mas a verdade é que muitos já conseguiram entrar para essa lista, carregada de nomes que conhecemos muito bem. A lista dos dez atletas mais bem pagos de 2025 foi agora divulgada pela revista Forbes, que considera os valores ganhos entre 1 de maio de 2024 e 1 de maio de 2025. Este ano, apenas cinco modalidades entraram para o topo: futebol, basquetebol, futebol americano, beisebol e boxe, tendo o ténis, o golfe e a fórmula 1 ficado de fora.

Pelo terceiro ano consecutivo, e pela quinta vez no geral, Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo. Com 40 anos, o jogador de futebol do Al-Nassr FC continua a atingir números surpreendentes, tendo nos últimos 12 meses arrecadado cerca de 275 milhões de dólares, o que equivale a mais de 243 milhões de euros. Conquistou o primeiro lugar pela primeira vez em 2016, com 88 milhões de dólares, valor que no ano seguinte aumentou para 93 milhões de dólares. A sua ascensão desde então nunca mais parou.

Cristiano Ronaldo Foto: GettyImages

Entre Ronaldo e o segundo classificado, a diferença é de 105 milhões de euros. Esse segundo lugar pertence a Stephen Curry. O jogador norte-americano de basquetebol do Golden State Warriors regista um valor de 156 milhões de dólares (138 milhões de euros), uma marca igualmente impressionante no recorde deste desporto, uma vez que o valor mais alto anteriormente estabelecido foi de 128,2 milhões de dólares, no ano passado, por Lebron James. Os números que regista hoje não vêm apenas de dentro do campo, tendo-se unido à ex-primeira dama Michelle Obama para lançar uma marca de bebidas desportivas, a Plezi Hydration, para além dos seus papéis em séries de televisão como Sentenced e Mr. Throwback.

Stephen Curry Foto: GettyImages

A lista continua e, em terceiro lugar, surge o nome de Tyson Fury, o lutador de boxe, mesmo depois de um ano difícil e da notícia de que agora, aos 36 anos, se iria aposentar do desporto, conseguiu arrecadar um total de 146 milhões de dólares (129 milhões de euros). A quarta classificação vai para Dak Prescott. O jogador de futebol americano do Dallas Cowboys conta com um valor de 137 milhões de dólares (€121.000.000) ganhos.

Em quinto lugar, o argentino Lionel Messi, jogador de futebol no Barcelona, registou 135 milhões de dólares ganhos, o que equivale a 119 milhões de euros. Lebron James aparece na sexta classificação. O jogador de basquetebol dos Los Angeles Lakers já tem 40 anos mas ainda é uma das maiores forças do basquetebol e arrecadou 133.8 milhões de dólares (118 milhões de euros).

Lebron James Foto: GettyImages

Os quatro lugares seguintes pertencem a Juan Soto, atleta de baseball que foi já cinco vezes vencedor do Silver Slugger Award, mesmo antes de completar 26 anos. Em 2025 registou um valor de 114 milhões dólares, ou seja mais de 101 milhões de euros. Karim Benzema, jogador francês de futebol, arrecadou 92 milhões de euros e afirma-se no oitavo lugar da lista. Shohei Ohtani, o jogador japonês de beisebol, registou um total de 102,5 milhões de dólares (€90.495.624) e, por fim, em décimo lugar, Kevin Durant, mais um nome do basquetebol a entrar para o topo da lista. O jogador do Phoenix Suns, ganhou este ano cerca de 89 milhões de euros.

Juan Soto Foto: GettyImages

Os 10 atletas juntos arrecadaram um total de 1,5 biliões de dólares este ano, valor acima dos 1,28 biliões registados no ano passado e o maior total desde 1990, quando a Forbes começou a classificar os salários dos atletas. Este ano é a segunda vez, depois de 2024, em que todos os classificados no top 10 ganharam pelo menos 100 milhões de dólares.