Um Sun Club no Algarve para refrescar os dias quentes com champagne

Pela primeira vez no nosso país, a Veuve Clicquot instalou um sun club à beira-mar com uma vista de encher os olhos para a praia de Vale do Lobo, no Algarve. Fica no icónico Well Beach Club e convida a passar um dia relaxado numa espreguiçadeira a segurar um copo de champagne na mão.

Foto: DR

As estrelas desta temporada, garante a marca, são o Veuve Clicquot Rich e o Veuve Clicquot Rich Rosé, cuvées frutadas, elegantes e refrescantes, especialmente concebidas para serem servidas com gelo, a acompanhar os dias quentes da estação.

Foto: DR

Nesta que é a sua primeira temporada em Portugal, o sun club da Veuve Clicquot está aberto a locais e visitantes até ao final de outubro. Com esta iniciativa, a maison pretende reforçar o seu posicionamento como marca de lifestyle no mercado nacional.

Foto: DR

Com uma decoração em tons de laranja e branco, que une o charme clássico a uma sofisticação contemporânea, este luminoso refúgio para os veraneantes no Well Beach Club foi pensado para dar vida a uma certa art de vivre. Mas com o ambiente descontraído que a estação estival tanto pede, pois claro.