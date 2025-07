Dono da Zara prepara compra de arranha-céus em Miami por €235 milhões

Se o negócio for para a frente, será o segundo do titã espanhol a ser fechado no estado norte-americano da Flórida este ano. Um porta-voz do Pontegadea, escritório familiar de Amancio Ortega, confirmou estão a decorrer negociaçõespara a compra do edifício do centro financeiro do banco Sabadell, na avenida Brickell, em Miami, pertencente à KKK & Co. e à Parkway. As notícias foram avançadas pela publicação de imobiliário The Real Deal, sendo mais tarde confirmadas pelo site Fashion Network.

A notícia chega três dias depois de se saber que a família Ortega havia comprado um hotel de cinco estrelas em Paris, o Hotel Banke, propriedade que pertencia à Derby Hotels. Localizada no centro da capital francesa, perto da casa de ópera do Palais Garnier, a unidade foi vendida por 97 milhões de euros.

Na Flórida, a Pontegadea já tinha adquirido este ano um edifício de apartamentos em Fort Lauderdale por cerca de 165 milhões de euros. De acordo com o Fashion Network, os Ortega também investiram em propriedades em Barcelona.

A Pontegadea tem reinvestido o capital obtido das ações da Inditex (a família detém 59% da empresa espanhola) em imobiliário, telecomunicações e infraestruturas energéticas. Europa ocidental, Canadá e os Estados Unidos são os territórios onde tem concentrado os seus investimentos imobiliários. Espera-se que Amancio Ortega, fundador do negócio, receba cerca de 3,1 mil milhões de euros em dividendos da Inditex em 2025. Tem atualmente 89 anos.