Num contexto de transformação de mercado, o imobiliário de luxo destaca-se como um "porto seguro" para compradores e vendedores com um património líquido elevado. É esta a conclusão do relatório Mid-Year Luxury Outlook 2025, divulgado recentemente pela Portugal Sotheby’s International Realty, que indica que os agregados familiares com elevado poder de compra provenientes dos Estados Unidos são os que continuam a registar maiores ganhos neste setor.

Em Portugal, o mercado continua a crescer. Entre janeiro e maio de 2025, a Sotheby’s registou um crescimento de 34% no número de transações realizadas face ao período homólogo no ano passado, e uma subida de 40% na faturação. Os investidores e compradores portugueses representam 50% das transações em território nacional. Seguem-se os investidores vindos do Reino Unido (11%), Estados Unidos (9%), e Brasil (6%).

Lisboa, Cascais, Estoril, Oeiras, Porto, Algarve e Madeira são zonas de destaque em termos de desempenho positivo, captando interesse pela localização privilegiada, qualidade de vida, proximidade com o mar e valorização consistente dos ativos. O desempenho positivo, refere o relatório, foi transversal às principais regiões do país.

No Porto, a procura é estimulada por investidores franceses, norte-americanos e brasileiros, que procuram principalmente, numa fase inicial, T1 e T2 de luxo no centro histórico, passando mais tarde para imóveis de maior dimensão e valor. A sul, a abertura de uma nova rota aérea direta entre os Estados Unidos e o Algarve está a alimentar o interesse do mercado norte-americano.

Também os cidadãos norte-americanos — a par daqueles que vêm do norte da Europa — mostram cada vez mais interesse na Madeira. A segurança, o clima ameno e os elevados padrões de construção são fatores atrativos para estas famílias. Na Grande Lisboa, os compradores preferem imóveis com espaços exteriores, em zonas centrais ou emergentes (como Marvila).

"Os dados do primeiro semestre reforçam a atratividade e a resiliência do mercado imobiliário de luxo em Portugal. A confiança dos investidores internacionais, aliada à procura consistente por parte dos clientes nacionais, tem permitido não só aumentar o número de transações, como também elevar o valor médio dos imóveis transacionados", refere Miguel Poisson, CEO da Portugal Sotheby’s International Realty. "Estes resultados comprovam a maturidade do nosso mercado e consolidam a posição de Portugal como um destino de excelência no panorama imobiliário global."

O relatório reúne conhecimentos recolhidos nas delegações da Sotheby’s International Realty em todo o mundo, especializadas em transações que utrapassam 10 milhões de dólares. O Mid-Year Luxury Outlook 2025 pode ser consultado na íntegra online.