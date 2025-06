Os Persol de Steve McQueen estão de volta

Durante o Festival de Cinema de Cannes, a Persol prestou homenagem a uma das maiores lendas de Hollywood. Para a coleção de 2025, trouxe de volta um modelo de óculos que haviam sido usados por Steve McQueen há mais de 50 anos. Esta linha, intitulada com o nome do ator, traz consigo um acessório que carrega nostalgia. Falamos do modelo 714, uma armação de piloto dobrável e enriquecida com detalhes metálicos, entre eles a inconfundível seta Supreme e os diversos elementos hexagonais nas hastes.

Modelo 714 SM Foto: PERSOL

Em 1968, o ator de Hollywood, celebrado pelo seu estilo, entrou no set de O Grande Mestre do Crime, onde interpretou um bilionário que planeava um assalto ousado, com um único acessório que foi o centro das atenções em todas as cenas, mudando para sempre a história dos óculos de sol. Agora, estes 714SM voltam a estar disponíveis numa coleção de edição limitada.

Steve McQueen no filme O Grande Mestre do Crime. Foto: PERSOL

Nesta edição, o modelo contém gravado na parte interna da haste esquerda o ano de lançamento do filme. Outro destaque são as lentes Barberini em vidro mineral, que estão disponíveis em quatro tonalidades. Esta coleção fica ainda mais completa com a caixa de colecionador, que traz um estojo dobrável e um cordão com uma bolsa, tudo isto em couro e com o logotipo de Steve McQueen gravado. Ao lado vem, por fim, um pequeno envelope, de estilo vintage, com alguns materiais de arquivo raros, em homenagem ao legado do ator.

Modelo 714 SM - Caixa de Colecionador Foto: PERSOL

Fundada por Giuseppe Ratti, em 1917, a Persol é uma abreviação de per il sole, que significa "para o sol". Rapidamente a marca cresceu na Europa e tornou-se um nome respeitado principalmente entre aviadores, pilotos de carros de corrida e pelos mais aventureiros. Foi em 1960 que estreou o modelo 714, os primeiros óculos de sol dobráveis do mundo. Ao longo das décadas, vários rostos do cinema apareceram com a marca, como é exemplo Daniel Craig, George Clooney e Tom Cruise. Na apresentação em Cannes, o ator James Franco foi o escolhido para representar o modelo 714SM, um gesto que sublinha a transição do legado de McQueen para a nova geração de atores masculinos.

Modelo 714 SM Foto: PERSOL

Com preços entre €345 e €525, os novos Persol 714 Steve McQueen já estão disponíveis no site oficial da marca. Mais do que um produto de moda, esta edição é um tributo a uma era dourada do cinema e ao poder intemporal de um acessório bem desenhado, confirmando que há acessórios que se perdem com o tempo, mas há outros que nunca passam de moda.