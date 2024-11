Puma X Coperni: quando a tecnologia, a moda e o desporto dialogam

Na sua nova colaboração, a Coperni, fundada em 2013 por Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, e a Puma partilham aquilo que mais têm em comum: a inovação tecnológica têxtil - relembremos o vestido que ganhou vida na passerelle da Coperni em 2022, vindo de uma garrafa de spray, e executado em Bella Hadid. É de têxteis de alto rendimento, dignos de atletas olímpicos, que esta coleção é feita. Os cortes futuristas das peças são, no entanto, ideais para o dia-a-dia e não para uma prova de atletismo.

A coleção cápsula começa pela reinterpretação do fato de treino emblemático da Puma, o T7, reimaginado numa silhueta feminina. Foto: DR

A coleção cápsula começa pela reinterpretação do fato de treino emblemático da Puma, o T7, reimaginado numa silhueta feminina, justo ao corpo na zona da barriga. A zona do peito é torcida sobre si mesma, um elemento repetido ao longo da coleção, em diferentes densidades de tecido e em tamanhos diferentes, ora no peito, ora no ombro, ora na cintura.

A zona do peito é torcida sobre si mesma, um elemento repetido ao longo da coleção. Foto: DR

As peças mais elegantes que surgem desta colaboração são também as mais sustentáveis. Um top e um vestido assimétricos são produzidos no tecido de alto rendimento ecológico da CARVICO, disponibilizando para o público geral este têxtil desenvolvido pela marca de desporto para os Jogos Olímpicos. Ainda no mundo do vestuário, um hoodie com orelhas de gato espelha o estilo irreverente e jovial da Coperni, sem esquecer o lado desportivo da Puma, assim como a t-shirt, uma peça imprescindível de ambas as marcas.

Um top e um vestido assimétricos são produzidos no tecido de alto rendimento ecológico da CARVICO. Foto: DR

As cores podiam ter saído de um imaginário infantil: cores saturadas e puras como o verde, vermelho e azul elétrico contrastam com preto, conferindo à peças um aspeto de desenho 2D com canetas de feltro e contrastando com a maneira como são apresentadas e pela inspiração de movimento.

Um hoodie com orelhas de gato espelha o estilo irreverente e jovial da Coperni, sem esquecer o lado desportivo da Puma. Foto: DR

Mas as estrelas da coleção são, muito provavelmente, os acessórios. Depois de todas as reinvenções da Swipe Bag da Coperni, a carteira oval surge desta vez em preto e adornada com um grande logótipo prateado da Puma.

O modelo mais irreverente e futurista nasce de uns 90SQR, já desenvolvidos em colaboração pelas duas marcas no início do ano. Foto: DR

E já que uma colaboração não pode deixar de ter modelos de sapatos para os mais aficionados de ténis, a colaboração conta com duas silhuetas da marca de desporto, inspirando-se, claro, na alta-performance. O modelo mais irreverente e futurista nasce de uns 90SQR, já desenvolvidos em colaboração pelas duas marcas no início do ano, com a frente dos ténis curiosamente angular, mas com as especificidades de umas chuteiras. Num modelo com uma silhueta mais comum, os Speedcat mudam ligeiramente para atender à visão futurista e quase sci-fi da Coperni.

Os Speedcat mudam ligeiramente para atender à visão futurista e quase sci-fi da Coperni. Foto: DR

O futurismo da Coperni e a inovação tecnológica e preocupação com a alta-performance da Puma culminam na grande final: uma campanha em que as imagens parecem estar em movimento. Ainda que sejam imagens estáticas e 2D, o espectador imagina o movimento de cada personagem, pela sobreposição de imagens e transparência usadas. A coleção já está à venda em lojas online e físicas das duas marcas.