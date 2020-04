Os relógios usados pelos homens mais poderosos do mundo

O relógio Ulysse Nardin GMT Big Date de Jeff Bezos

O CEO da Amazon e o homem mais rico do mundo em 2020 não usa um relógio particularmente ostensivo. O modelo automático da Ulysse Nardin, que atualmente está descontinuado, possui um sistema de disco duplo para exibir o dia e o mês em duas janelas diferentes, além da função GMT que pode ser ajustada diretamente para saltos de uma hora com dois botões, sem a necessidade de interromper o mecanismo. Em segunda mão pode custar cerca de €6000.



O relógio de Jeff Bezos (Ulysse Nardin GMT Big Data) Foto: D.R.









O relógio Rolex Day-Date de Warren Buffet

Com quase 90 anos de idade, o CEO da Berkshire Hathaway, é fiel ao seu relógio clássico, em ouro amarelo. Este Rolex foi lançado em 1956 e entrou para a história por ser o primeiro a exibir o dia da semana numa janela no mostrador, além do dia do mês. Ficou conhecido como Rolex Presidente, porque veste os pulsos da grande maioria dos presidentes norte-americanos desde John F. Kennedy. Uma nova versão custa por volta de €34800.





Warren Buffett Foto: Steve Pope/Getty Images

O relógio de Warren Buffett (Rolex Day-Date) Foto: D.R.





O relógio Casio A168W-1 de Bill Gates

Mesmo sendo o segundo homem mais rico do mundo — e durante anos foi mesmo o número um — o nome que ainda associamos à Microsoft usa um relógio que custa menos de €100.



Bill Gates Foto: JOHN THYS/AFP/ Getty Images

O relógio de Bill Gates (Casio A168W) Foto: D.R.







O relógio TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX de Elon Musk

O CEO da SpaceX geralmente não é visto a usar relógio, mas quando usa escolhe um por razões óbvias, o modelo da TAG Heuer Carrera com o nome da sua empresa. Foi lançado em 2012 para marcar o 50º aniversário do primeiro voo da NASA e agora só pode ser comprado em segunda mão.



Elon Musk Foto: Yasin Ozturk/Anadolu Agency/Getty Images

O relógio de Elon Musk (TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX) Foto: D.R.





O relógio Victorinox Swiss Army de Michael Bloomberg

O CEO da Bloomberg também não gosta de chamar a atenção através dos relógios. O Victorinox Swiss Army 24221 é um modelo vintage da marca conhecida pelos seus canivetes suíços. Uma variante atual pode custar cerca de €500.



Michael Bloomberg Foto: Joe Raedle/Getty Images