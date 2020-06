Maior joalheira do mundo quer usar apenas ouro e prata reciclados

A nova política, que entra em vigor em 2025, tem como objetivo ajudar a empresa de Copenhaga a melhorar suas credenciais climáticas tornar-se mais atraente para investidores ansiosos por incluir nas suas carteiras ativos que atendam aos seus objetivos ambientais, sociais e administrativos.

As ações da Pandora têm acumulado ganhos de cerca de 20% desde janeiro. Um porta-voz da marca disse que a mudança de política não terá nenhum impacto material nos custos.

O CEO da empresa, Alexander Lacik, disse que a nova abordagem não reduzirá a qualidade das joias produzidas. "Os metais extraídos há séculos atrás são tão bons quanto os novos", disse em comunicado. Além disso, "a necessidade de [adotarmos] práticas de negócio sustentáveis torna-se cada vez mais importante", disse.

Meio ambiente

A Pandora diz que a transição para metais preciosos reciclados reduzirá as emissões de carbono em dois terços para a prata e em mais de 99% para o ouro. Um dos principais benefícios para o meio ambiente é a redução considerável do uso de água como resultado da diminuição da mineração, explica a empresa.

As emissões anuais do mercado global de ouro são equivalentes a cerca de 126 milhões de toneladas de CO2, sendo que mais de 30% desse volume vem diretamente da mineração e da fundição, de acordo com o Conselho Mundial do Ouro.

Uma das emissões mais significativas da indústria é o cianeto, que pode levar à contaminação de águas subterrâneas, entre outras ameaças ao meio ambiente. A Pandora diz que atualmente usa 71% de ouro e prata reciclados na produção. Cerca de 15% da prata mundial é proveniente de fontes recicladas.

A empresa planeia trabalhar com fornecedores para garantir o acesso à "prata reciclada de origem responsável, certificada de acordo com os principais padrões de iniciativas da cadeia de fornecedores, como o Responsible Jewellery Council". A Pandora também planeia "envolver-se com as principais partes interessadas dessa cadeia para explorar oportunidades, aumentar a disponibilidade de prata reciclada e melhorar os padrões de produção", afirmou.