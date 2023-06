60 anos de TAG Heuer Carrera

Este é o ano da celebração do 60º aniversário do primeiro cronógrafo Carrera, lançado em 1963, em honra da mítica Carrera Panamericana, dos anos 1950. A corrida fazia o México de uma ponta a outra e era considerada a mais perigosa do mundo, mas também a mais desafiante e entusiasmante, razão pela qual atraia pilotos de todas as modalidades, da F1 à Nascar, assim como hordas de condutores entusiastas. Não por acaso, uma certa marca de automóveis deu esse nome a um dos seus modelos. No final, acabou por inspirar também um jovem Jack Heuer, que tinha acabado de pegar nas rédeas da empresa de família, fundada em 1860, a desenhar uma nova linha cronógrafos, de aspeto muito simples, funcional e intemporal. Esses relógios acabaram por se tornar numa referência na relojoaria desportiva do século XX e num enorme sucesso "de bilheteira". Como 60 é um número bem redondo, a Tag Heuer celebra a ocasião com três modelos especiais que, por terem o vidro abobado, exatamente como esses primeiros Carrera, ganharam imediatamente o cognome de Glassbox − sendo que os vidros antigamente eram em hesalite e agora são em cristal de safira, muito mais resistentes e à prova de riscos.

TAG Heuer Carrera Chronograph, €6500. Foto: TAG Heuer

Entre os três modelos não falta sequer um turbilhão, mas aquele que atraiu mais olhares foi o "Panda Reverse" (assim chamado por ter o mostrador preto e os submostradores em branco, ao contrário da face do panda). Um modelo que capta na perfeição o espírito Carrera de então e de agora. Embora, o mesmo se possa facilmente dizer do modelo em azul. A grande diferença, entre os dois (além da cor) é o facto de o modelo em negro apresentar a data às 12h, em lugar das mais normais 6h, o que faz uma enorme diferença. Na verdade, aquilo que para muitos seria uma falha, uma vez que, se não estiver a funcionar, o ponteiro dos segundos do cronógrafo tapa a dita data, obriga o portador a colocar esse ponteiro uns segundos mais à frente, o que muda radicalmente o aspeto do mostrador. Ou seja, deixa de ser um defeito, e passa a ser caráter.

TAG Heuer Carrera Chronograph, €6500. Foto: Tag Heuer Carrera

Os modelos contam ainda com um novo calibre, o TH 20-00, que surge como uma versão revista e melhorado do atual Heuer 02. Foto: Tag Heuer Carrera

Destaque ainda para a escala taquimétrica interna, que surge "virada" para fora para oferecer uma leitura mais rápida. Os modelos contam ainda com um novo calibre, o TH 20-00, que surge como uma versão revista e melhorado do atual Heuer 02, e uma caixa de 39 mm, um pouco mais pequena que a coleção atual (42mm), mas um pouco maior do que os Carrera originais (de 36 mm). Esse facto acentua ainda mais o caráter vintage da peça, e acentua a sua elegância, contribuindo definitivamente para chamar a nossa atração. Um pedaço de história automobilística no pulso.