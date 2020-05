Lembra-se dos relógios Cauny?

A perícia e o método suíços aliam-se ao modo de vida italiano na nova coleção de relógios da Cauny, a marca histórica que regressa este ano com muitas novidades.

Adaptada aos tempos presentes, mas sem nunca esquecer as suas raízes, a Cauny aposta num conjunto de linhas diferentes para homem e mulher, com a permanência do design e do relevo que se tornou sua assinatura. A nova coleção da marca inclui movimentos automáticos suíços, movimentos de quartzo japoneses, mas também vidros anti-reflexos com cobertura em safira.

Na coleção masculina, destaque para os tons dourados, prateados, e rose gold e entre as novidades, vale a pena descobrir a linha unissexo, a Apollon, perfeita para partilhar.

A marca suíça foi fundada em 1927, na vila suíça de La Chaux-de-Fonds, e é lembrada por muitos como a marca do seu primeiro relógio. Em Portugal, durante as décadas de 1950 e 1970, alcançou uma grande popularidade e as suas peças passavam muitas vezes de geração em geração. Graças à sua qualidade, os relógios estão atualmente na mão de muitos colecionadores, não só em Portugal, mas em todo o mundo.

Este ano, a marca regressa com uma nova coleção, uma viagem ao passado com um pé no futuro, estando presente em ourivesarias espalhadas em todo o país, mas também através do novo site cauny.com.