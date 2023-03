Breitling Top Time Thunderbird, o relógio que podia ser um carro

O Ford Thunderbird pode não ter o mesmo reconhecimento do mais potente Mustang, lançado uma década mais tarde, mas foi a primeira grande tentativa da Ford para lançar um desportivo de luxo, e o motor era incrível: um enorme V8, de 5,8 litros, capaz de debitar 300 cv. Mas o que chamou realmente a atenção foi o requinte que a Ford colocou a bordo, como este pormenor absolutamente delicioso revela: o rádio do Thunderbird – lembrem-se de que estamos em 1955 − aumentava o volume automaticamente, para acompanhar as rotações do motor!

O T-Bird pode não ter tido a mesma fama do Mustang, é verdade, mas ficou inegavelmente associado ao imaginário americano ou Thelma e Louise não o teriam conduzido pela América, no filme homónimo de Ridley Scott. Chuck Berry também o cantou, na genial Jaguar and Thunderbird, que pode bem ter sido a primeira música a fundir rock e rap, além de relatar uma corrida entre um desportivo americano e europeu.

Os primeiros modelos Top Time retiraram inspiração no Ford Mustang, no Chevrolet Corvette e no Shelby Cobra. Foto: Breitling

A história dos Top Time, da Breitling, é mais ou menos contemporânea. Nos anos 1960, Willy Breitling, apercebendo-se de como a cultura estava a mudar lançou um relógio mais de acordo com o espírito das novas gerações. Um relógio jovem e irreverente para os padrões da época, que se tornou num sucesso de vendas e chegou inclusivamente ao pulso de Mr. Sean Connery Bond, em Operação Relâmpago. Parecia, portanto, óbvio pegar neste modelo para homenagear estes desportivos, e os primeiros inspiravam-se então no Ford Mustang, no Chevrolet Corvette e no Shelby Cobra. No ano passado saíram mais duas novidades, embora ligeiramente diferentes, uma homenageando as motos Triumph e a marca de Moda de racing, Deus Ex Machina. Agora chegou finalmente a nova versão do T-Bird, que apresenta um mostrador branco e a bracelete vermelha, a lembrar o logótipo do Thunderbird. Os ponteiros do cronógrafo também são vermelhos para aumentar o contraste.

A nova versão do T-Bird apresenta um mostrador branco e a bracelete vermelha, a lembrar o logótipo do Thunderbird. Foto: Breitling

É inegável como toda a coleção nos remete para o tablier de um carro vintage, sobretudo os submostradores "squircle", que não chegam a ser bem redondos nem muito quadrados. A bracelete perfurada dá-lhes o inevitável toque racing e a Breitling aproveitou o momento para introduzir novidades em toda a coleção, a começar por uma estanquicidade melhorada, até aos 100 metros, e uma renovada escala de taquímetro (que apresenta uma "red line" entre as duas e as três horas). Mais importante ainda, colocou um novo motor debaixo do capot, que é como quem diz um novo mecanismo dentro da caixa. Todos os modelos apresentam agora um calibre Breitling 01, da manufatura, com uma precisão e fiabilidade a toda a prova. A adição deste calibre testemunha também o sucesso da nova coleção, até porque a nós não nos custa imaginar como estes Top Time podem ser difíceis de resistir para os amantes de automóveis clássicos ou de boa relojoaria.