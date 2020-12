Chegou um novo relógio para fazer pagamentos contactless

O tradicional relógio de pulso, que antes servia apenas para ver as horas, sofreu alterações de há uns anos para cá. E julgamos que nunca mais vai ser o mesmo. Em pleno 2020 pode simplesmente sair de casa com este acessório do dia-a-dia e transformá-lo em cartão bancário assim que desejar.

SwatchPay Foto: Swatch

Este serviço de pagamentos digitais da Swatch ainda é bastante exclusivo, sendo Portugal o sétimo país onde o SwatchPay está disponível. Durante o período de lançamento do serviço, até 15 de janeiro de 2021, a CGD será a entidade bancária parceira.

Na prática o objetivo é simples: evitar o pagamento físico através do cartão de débito, crédito ou mesmo telemóvel. Trata-se de uma linha de relógios que permite fazer compras em espaços comerciais através da tecnologia contactless, pelo que basta aproximar o acessório do terminal apropriado – e em compras até €50 não precisa do pin.

SwatchPay Foto: Swatch

A segurança também não parece ser uma questão. Funciona pela aplicação SwatchPAY! App by wearonize, onde pode, por exemplo, gerir movimentos de conta, bloqueio em caso de roubo ou, inclusivamente a dissolução do cartão.

Para fazer pagamentos, necessita de seguir três passos: ter conta na CGD, associar um cartão bancário e ativar o relógio nas lojas selecionadas. Ao todo pode escolher entre cinco modelos diferentes, de €85 a €100, disponíveis na Swatch, lojas ou online, e também em qualquer agência ou canal digital CGD.