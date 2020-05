O mistério dos milhões de dólares de Al Capone ainda desaparecidos

Antes de completar 30 anos, Al Capone ganhava cerca de 100 milhões de dólares por ano — se se comparar o valor na década de 1930 ao dos dias de hoje e ajustá-lo à inflação seria o equivalente a quase mil milhões de euros. O mais infame gângster dos Estados Unidos da América (e não só) usava os seus rendimentos à altura, comprando joias extravagantes, encomendando fatos de seda sob medida e oferecendo jantares com muita champanhe vintage na sua mansão à beira-mar em Miami Beach.

Capone não punha a fortuna no banco nem investia os seus dólares, pois obviamente estes poderiam ser confiscados pelo governo. Portanto, quando foi condenado a 11 anos de prisão por evasão fiscal, em 1931, precisava de encontrar um esconderijo para as muitas notas. Segundo a sobrinha-neta do chefe da máfia, Deirdre Marie Capone, Al teria escondido centenas de milhões de dólares. O problema é que Capone teve demência precoce e, quando saiu em liberdade, já estava tão debilitado que não se lembrava do seu irmão e parceiro de negócios Ralph, avô de Deirdre, e muito menos do paradeiro da sua astronómica quantia de dinheiro.



Tom Hardy como Al Capone Foto: Vertical Entertainment | IMDB

Tom Hardy protagoniza Al Capone Originalmente intitulado de Fonzo, o novo filme biográfico mudou de data de lançamento devido à pandemia do novo coronavírus e ganhou um novo título. Capone é baseado nos últimos dias de vida do maior gângster da história norte-americana, traçando o seu percurso quando é libertado da prisão. Ao chegar a Atlanta, Al Capone não só foi diagnosticado com sífilis, como apresentou sintomas de abstinência, pois consumia excessivamente cocaína. Mais tarde, a sífilis evolui para neurossífilis, e afetou a sua capacidade mental. Na prisão, Capone foi intimidado e esfaqueado por outros reclusos, o que fez com que fosse transferido para Alcatraz, em 1936, onde passou o último ano da sentença no hospital prisional. Sai em liberdade em novembro de 1939 e o filme mostra como passa o resto da sua vida, até sofrer um ataque cardíaco e falecer aos 48 anos, a 25 de janeiro de 1950. O filme está disponível por vídeo on demand ou em streaming através da Apple TV nos Estados Unidos da América, mas ainda não tem data de estreia em Portugal.

Quando saiu em liberdade, Al Capone estava debilitado Foto: Vertical Entertainment | IMDB

É essa fase da vida do criminoso que nos dá a conhecer o realizador Josh Trank, no novo filme Capone, e que Deirdre conta no seu livro Uncle Al Capone —The Untold Story From Inside His Family, lançado em 2011. "O teu tio Al tinha uma quantia incrível de dinheiro, dinheiro que ele não podia colocar numa conta bancária ou investir abertamente. Ele não confiava no mercado de ações; ele considerava-o um 'jogo'", escreve, contando o que seu avô Ralph lhe disse: "Ele não confiava em ninguém o suficiente, nem em mim, para ajudar a cuidar do dinheiro. Então, uma das principais coisas que ele fez foi comprar cofres em todo o país e em Cuba, usando nomes fictícios."

Se Al Capone de facto pôs sua fortuna nesses cofres, em determinado momento, devido a sua memória ter-se desintegrado na prisão, esqueceu-se delas e nalguma altura não terá realizado os pagamentos das respetivas prestações. Sem o contacto dos proprietários durante um período de tempo, as caixas são abertas — e quem o fez deve ter tido uma ótima surpresa.

Deirdre afirmou à revista Vanity Fair que, aos 80 anos, já não se importa com a fortuna que nunca foi encontrada e que deseja apenas limpar o nome da família para a geração mais nova e a seguinte. Também diz que não foi contactada pela equipa do novo filme sobre o seu tio-avô. "Ele ensinou-me a nadar. Ele ensinou-me a andar de bicicleta. Ele ensinou-me a cozinhar spaghetti", partilhou com a revista a fim de mostrar o lado mais humano de Al Capone.