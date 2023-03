/

Tendências. O que se vai usar na primavera?

Para a próxima estação, os designers tornaram as suas coleções mais ecléticas do que nunca, com peças que revelam mais o corpo, como os tops curtos aliado a inspirações na geração MTV e dos anos 2000, que tanto incluem influências biker e western como o regresso ao denim, à pele, às calças baggy e cargo e aos estampados com riscas e florais.