Stan Smith: o modelo de sempre, agora mais sustentável

É provavelmente o mais célebre modelo de ténis da Adidas e tem feito as delícias de gerações pelo mundo fora.

Agora, a marca desportiva alemã decidiu elevar os Stan Smith a um novo nível. Partindo da consciência social e ecológica de que o planeta tanto precisa, a Adidas encontrou em 2021 o momento propício para uma nova era na história dos Stan Smith, essa "lenda do passado, presente e futuro", como diz a marca em comunicado.

O objetivo é diminuir os resíduos de plástico, por isso os "Stan Smith Forever" têm o mesmo design intemporal, mas ganharam um método fabrico mais consciente. Senão vejamos.

Ténis Stan Smith, €100, Adidas Foto: Adidas

O novo modelo incorpora vários materiais conscientes, a começar pela sola, produzida a partir de resíduos de borracha. Já a parte superior dos ténis é constituída por Primegreen, um conjunto de materiais reciclados de alto desempenho, cujo objetivo primordial é o de diminuir a dependência do poliéster virgem. Na entrega em casa, o mesmo compromisso sustentável: a caixa azul do costume da Adidas Originals passa a ser feita com 90% de papel reciclado.

Ténis Stan Smith, €120, Adidas Foto: Adidas

Entretanto, outra novidade: a Adidas vai lançar a mesma linha de ténis sustentável em parceria com a Disney. A produção mantém-se com os mesmos materiais verdes, o design é que se altera, desta vez inspirado no universo fantasioso da Pixar, Marvel ou Star Wars.

Ténis Stan Smith, €110, Adidas Foto: Adidas

Ténis Stan Smith, €100, Adidas Foto: Adidas

A nova edição chega hoje às lojas Adidas em todo o mundo e ao site adidas.pt, já a versão Disney estará disponível no dia 29 de março nas mesmas condições. A partir de 1 de abril a venda será alargada a lojas selecionadas.