Quatro andares, 7 mil metros quadrados, provadores tecnológicos. Como será a maior Zara do mundo?

Ainda que a pandemia tenha aumentado o consumo online no geral, incluindo na Moda, poucas coisas se assemelham à sensação de entrar numa loja, escolher uma peça, experimentar e comprar.



O grupo espanhol Inditex sabe-o como ninguém, e anunciou que abrirá a maior loja da Zara do mundo na Gran Vía, em Madrid. Embora ainda não existam imagens do interior, ainda em segredo, sabe-se que a nova loja da Zara ocupa 7.700 metros quadrados no emblemático Edificio España, onde também estarão outras insígnias da Inditex, como a Zara Home, a Stradivarius, e a mais recente novidade - a Zara Beauty. No total, o grupo ocupa 9 mil metros quadrados do edifício.



"uma abertura estratégica", garantem fontes da empresa à Inditex, citadas pelo jornal El Español, e são vários os vários motivos. O primeiro prende-se com a a concretização do plano que o grupo apresentou há um ano, quando registou os primeiros prejuízos trimestrais com a covid-19, e que envolve um investimento de um milhão para reforçar o compromisso com as lojas online e de 1.700 milhões para tornar as lojas físicas tecnologicamente integradas.



O segundo motivo desta abertura estratégica relaciona-se com a localização e pelo nível de competição na área. É que fica ao lado da Primark, e de outras gigantes do retalho em Espanha como as lojas do grupo Tendam ou o El Corte Inglés.



Em relação à disposição das coleções, sabe-se que existirão quatro pisos, incluindo uma cave dedica a peças para reposição imediata. O primeiro e o segundo piso contarão com as coleções de mulher, incorporando na primeira a nova secção Zara Beauty Cosmetics e o levantamento de peças da coleção online. O terceiro andar será dedicado à secção de homens e ao novo conceito de loja Zara Home. No piso -1 está a secção das crianças.