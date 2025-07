A moda e a música sempre caminharam lado a lado, mas há colaborações que transcendem o marketing para se tornarem homenagens autênticas a um momento cultural. É o caso da nova coleção Levi’s® x Oasis, uma segunda colaboração entre a conhecida marca de denim e uma das bandas mais influentes da história do britpop. À boleia do tão aguardado regresso dos Oasis aos palcos em 2025, esta coleção surge como um tributo sincero à estética e à energia que a banda levou ao mundo nos anos 90 e que continua a ecoar até hoje.

Levi’s x Oasis Foto: Michael Spencer Jones

Mais do que vestir fãs, esta coleção veste uma atitude. Inspirada nos looks emblemáticos dos irmãos Gallagher, mistura peças em denim com t-shirts de corte vintage, evocando o estilo casual, despreocupado e inconfundivelmente britânico que ajudou a definir uma geração.

Levi’s x Oasis Foto: Michael Spencer Jones

A cápsula apresenta-se em dois momentos (drops) e tem como base sete t-shirts que reinterpretam graficamente a iconografia dos Oasis. Com cores inspiradas no Manchester City - clube do coração da banda -, logótipos vintage e referências subtis a letras clássicas, como o verso "You can have it all but how much do you want it?", cada peça parece saída de um concerto lendário. Um detalhe especial: todas incluem etiquetas Levi’s® dos anos 90, reforçando a ligação temporal entre a marca e os dias de glória da banda.

Levi’s x Oasis Foto: Michael Spencer Jones

Mas é no denim que a coleção atinge o seu ponto alto. Três peças principais captam a essência do guarda-roupa dos irmãos Gallagher: a parka Levi’s® x Oasis, peça incontornável no estilo de Liam, com bordado na manga e tecidos que remetem à famosa orange tab da década de 70; o Type II Trucker Jacket, que presta homenagem ao modelo usado em Knebworth, um dos concertos mais icónicos da banda; e a camisa Banded Collar em índigo às riscas, que une sofisticação britânica ao espírito das bancadas de Manchester.

Levi’s x Oasis Foto: Michael Spencer Jones

A campanha fotográfica que acompanha a coleção reforça a autenticidade do projeto. Assinada por Michael Spencer Jones, o fotógrafo responsável por algumas das capas mais emblemáticas da banda - incluindo Definitely Maybe e (What’s the Story) Morning Glory? -, a campanha mistura o espírito clássico dos anos 90 com um casting contemporâneo. O resultado é uma narrativa visual que se equilibra entre nostalgia e frescura, tal como a própria música dos Oasis, que continua a conquistar novas gerações.