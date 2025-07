Diploria: calções de banho com consciência ecológica

O nome Diploria, um tipo de coral comum em recifes tropicais, não é acidental. "A Diploria é um género de coral cuja forma se assemelha a um cérebro, e esse paralelismo entre a natureza e a consciência humana foi a base para tudo o resto", explica à Must João Maria André. Um simbolismo bastante representativo da própria identidade da marca e da máxima que a acompanha desde o primeiro dia: our brain is underwater.

"Acreditamos que o mar molda a forma como pensamos, sentimos e vivemos. A marca nasce dessa ideia de que a ligação ao oceano não é apenas emocional, mas também estrutural", sublinha João Maria.

De produção local e feitos com materiais reciclados, os calções da Diploria posicionam-se no universo do slow fashion, procurando quebrar com os modelos tradicionais de consumo. Cada par de calções é desenhado em Portugal e fabricado em pequenas quantidades, apostando na durabilidade e num design funcional. Longe de ciclos sazonais ou coleções massificadas, a marca prefere lançar apenas o que faz sentido.

"Desde o início, quisemos que a nossa ligação ao mar fosse muito além da estética e estivesse presente em todas as decisões práticas", sustenta João Girbal. "Usamos apenas tecidos de alta qualidade, provenientes de materiais reciclados, e trabalhamos com unidades de produção local que garantem boas condições laborais e um controlo rigoroso sobre desperdícios", acescenta.

Cada par de calções é desenhado em Portugal e fabricado em pequenas quantidades Foto: @diploria.boardshorts

Da praia à cidade, sem perder o norte

Apesar de ter nascido no universo do surf, a Diploria faz questão de não se encerrar nesse nicho. "O surf está na nossa origem e continua a ser uma influência, mas não é um filtro", diz João Girbal. "A Diploria fala para quem valoriza uma certa liberdade, seja através de um tempo mais lento ou da simples fuga ao ruído, seja na praia, na cidade ou onde quer que se esteja".

A versatilidade das peças é uma aposta clara, visível na forma como os calções transitam facilmente entre o mar e a terra, entre a funcionalidade técnica e uma sofisticação estética disfarçada de simplicidade. Os modelos da coleção atual – Core, Euphoria e Essential – destacam-se não só pelo conforto e atenção ao detalhe, mas especialmente pela intemporalidade das peças.

O modelo Core, por exemplo, aposta num design limpo e funcional, com cintura fixa, tecido elástico e bolso traseiro com velcro – uma opção tão segura para um dia de ondas como para uma saída estival mais casual. Já os Essential, de linhas mais descontraídas, inspiram-se nos walkshorts e são pensados para usar no dia-a-dia. Por último, os Euphoria, de edição limitada, combinam um certo arrojo visual com tecnologia de ponta e são apresentados como "uma escolha natural para surfistas mais exigentes".

"Fazer bem e cá, custa mais", reconhece João Maria Foto: @diploria.boardshorts

Fazer bem, cá dentro

A opção de produzir os calções em Portugal, com tecidos reciclados e práticas responsáveis, foi uma decisão tão ética quanto estratégica. Mas não isenta de obstáculos. "Fazer bem e cá, custa mais", reconhece João Maria. "Há uma diferença significativa de custo entre produzir localmente com tecidos reciclados e recorrer a produção em massa fora da Europa. Mas no final, e apesar das dificuldades, acreditamos que compensa", acrescenta.

Além de um selo de origem, a produção nacional garante ainda proximidade com os fornecedores e um maior controlo sobre o processo. "Não fazemos concessões nesse ponto. Aliás, quem se identifica com a marca entende isso e valoriza-o", reforça por seu turno João Girbal.

A aposta numa estética "crua e honesta", com menos ruído visual e mais autenticidade, é também reflexo dessa filosofia. Do logótipo às campanhas fotográficas, tudo remete para a simplicidade poética do mar e para um compromisso com algo maior do que a simples tendência do momento.

Uma marca com os pés na terra e a cabeça no oceano Foto: @diploria.boardshorts

Apesar da juventude da marca, a receção tem sido calorosa – e não apenas entre surfistas. "Os nossos calções têm aparecido em contextos muito distintos, desde festas em Lisboa a passeios no Alentejo ou surftrips em Bali", conta João Maria. Essa transversalidade é, aliás, um dos grandes trunfos da Diploria, uma marca com os pés na terra e a cabeça no oceano, de identidade forte, mas suficientemente aberta para ser vivida das mais variadas formas.