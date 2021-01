Serão estes os ténis mais feios da estação, e simultaneamente os mais desejados?

Nike Air Max Goadome é já um clássico e um dos preferidos da estação fria por ser em formato ténis-bota. Mais quente e cómodo, portanto. Não sendo a primeira vez que a marca de streetwear nova-iorquina Supreme e a Nike se juntam para colaborar, ambas são sinónimo de exclusividade, cada uma à sua maneira, este novo modelo é particularmente interessante pela escolha das cores e textura dos materiais. é já um clássico e um dos preferidos da estação fria por ser em formato ténis-bota. Mais quente e cómodo, portanto. Não sendo a primeira vez que a marca de streetwear nova-iorquinae ase juntam para colaborar, ambas são sinónimo de exclusividade, cada uma à sua maneira, este novo modelo é particularmente interessante pela escolha das cores e textura dos materiais.

Da colaboração resulta a reinterpretação de um modelo dos Nike Air Max Goadome em vermelho ou preto, com um padrão de pele de cobra com relevo, e com uma sola de borracha espessa, uma combinação que deixa a desejar ao nível da estética — bem, há gostos para tudo. Todos os materiais são da máxima qualidade e os ténis contam com os logótipos de ambas as marcas.

A Supreme tem mais de 20 colaborações no universo da moda, entre elas projetos com The North Face, A Bathing Ape, Clarks ou Commes de Garçons. Por sua vez, a Nike também tem colaborado com outras marcas de peso como Off-White, Atmos ou Undefeated.

Esta versão está à venda por €168, e está disponível para compra no site da Supreme.

