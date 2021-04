Sanjo e La Paz juntam-se para criar os ténis portugueses do verão

A MUST já avançou um preview do que se vai usar, mas queremos ajudar ainda mais com diferentes opções, neste caso em relação ao calçado. As marcas Sanjo e La Paz uniram-se numa colaboração inédita, concretizada em quatro modelos distintos de ténis para o verão.

Sanjo X La Paz Foto: D.R.

A marca portuguesa de calçado desportivo Sanjo não lhe será estranha, uma vez que os seus sapatos fizeram furor em décadas passadas, relançando-se agora no mercado. Por sua vez, a La Paz é uma marca nacional de menswear inspirada pelo Atlântico e pelas tradições marítimas, pelo que procura sempre os melhores fabricantes locais.

Sapatilhas, €103, Sanjo X La Paz Foto: D.R

Juntas pegaram em dois modelos clássicos Sanjo, o K100 e o K60 e na máxima minimalista da La Paz e criaram quatro novas sapatilhas, sem os logos originais e com uma âncora – símbolo deste colaboração – inserida no seu interior. Estão disponíveis nas cores ecru e navy e feitos em lona 100% algodão, uma sola vegan e uma palmilha em pele. Disponíveis nos sites oficiais de ambas as marcas, sanjo.pt e lapaz.pt.

Sapatilhas, €97, Sanjo X La Paz Foto: D.R.