DCK, a marca portuguesa que produz calções biodegradáveis

Formada por quatro amigos, a marca portuguesa nasceu de uma viagem inspiradora a Bali, Indonésia, onde imperam os calções de banho acessíveis, giros e práticos. Quiseram criar uma etiqueta assim em Portugal e chamaram-lhe DCK. A marca foi lançada em 2009, e o seu percurso tem sido assinalável, chamando a atenção dos homens portugueses e levando a cabo ações de cariz social e uma aposta constante na sustentabilidade.

Exemplo disso é a última novidade, já integrada nos modelos da coleção atual: uma tecnologia que permite que as peças sejam biodegradáveis. Todos os fatos de banho são feitos com materiais 100% sustentáveis, como o poliéster reciclado, o cânhamo, o algodão e a poliamida. Uma das premissas sustentáveis tem a ver com o uso tecnologia Ciclo, que permite que as fibras sintéticas à base de plástico se comportem como fibras naturais (como a lãs), tornando-as um material biodegradável. No verão, a marca lança também uma coleção especial feita de cânhamo, à base de fibras do caule da planta cannabis.

A DCK tem sete linhas - Cotton, Sport, Casual, Venice, Classic, Teen (uma novidade, pensada para a faixa etária dos 8 aos 12) e Kids - com estéticas destintas, mas o mesmo conforto. Uma curiosidade: não repetem edições, para que os calções sejam ainda mais especiais e não encontre alguém na praia a vestir a mesma peça. A nova coleção tem 200 modelos e os preços variam entre os €39 e os €44.

