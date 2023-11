Pharrell Williams e Louis Vuitton lançam uma carteira de 1 milhão de dólares

O que tem uma carteira de especial para custar 1 milhão de dólares? Na vanguarda do luxo, a Louis Vuitton apresenta a Millionaire Speedy, uma obra-prima em pele de crocodilo adornada com diamantes, disponível por encomenda e exclusiva para uma clientela seletiva. Com este preço astronómico, esta versão extravagante da icónica silhueta da marca desafia a tendência do luxo discreto (mais conhecido por quiet luxury).

Disponível em várias cores, incluindo amarelo, azul, vermelho, verde e castanho, esta versão já conhecida da Louis Vuitton (a Speedy), esta edição suscita questões sobre a sua acessibilidade e os valores éticos no mundo da Moda. Enquanto alguns podem ver essa criação como uma expressão de exclusividade e opulência, outros podem considerar que o preço está desconectado da realidade da maioria das pessoas. A crítica tem-se concentrado na disparidade entre o custo de produtos de luxo como este e as necessidades básicas não atendidas em diversas partes do mundo, como as crises humanitárias ou a pobreza, questões na ordem do dia.

Pharrell Williams, músico, empresário e diretor criativo da Louis Vuitton, desde fevereiro, é a mente por trás desta ideia. A mala foi inicialmente apresentada durante a semana da moda de Paris, quando Williams a exibiu com elegância, para espanto de todos.

Pharrell Williams durante o desfile de moda masculina primavera/verão 2024 Foto: Getty Images

A exclusividade não se limita ao preço exorbitante. Os rumores sugerem que a Millionaire Speedy estará acessível apenas para clientes específicos da Louis Vuitton, adicionando um elemento adicional de prestígio a esta já notável peça de luxo. Para os entusiastas de moda e colecionadores de itens exclusivos, a Millionaire Speedy promete não apenas ser um acessório, mas uma declaração de status e sofisticação.