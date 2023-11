Mais que uma caneta, um legado

Grandes Personagens, é assim que se chama a edição especial das canetas dedicadas às pessoas que deixaram uma marca indispensável no mundo. A Montblanc celebra estes indivíduos excepcionais com edições destes instrumentos de escrita, cada um personalizado para demonstrar a vida destas pessoas numa só peça. De Enzo Ferrari a Elvis Presley e de Walt Disney a John F. Kennedy, agora é vez do rei do boxe, Muhammad Ali.

Muhammad Ali Foto: Ken Regan

Poucos atletas são tão celebrados e honrados como Muhammad Ali, o três vezes campeão do mundo de pesos pesados, cujos momentos lendários no desporto e no ativismo pelos direitos civis fizeram dele um dos atletas e humanitários mais influentes do século XX. Como atleta, Ali abalou o mundo com a sua força, habilidade e personalidade, tornando-se campeão do mundo de pesos pesados com apenas 22 anos. No entanto, o seu maior triunfo resultou dos seus esforços humanitários.

Como forma de celebrar, a Maison criou três edições, cada uma representante de um título de campeão mundial. No entanto, conseguimos encontrar alguns designs comuns, que fazem referência à sua vida lendária. Repartindo em dois elementos: na tampa e no corpo, conseguimos encontrar no clip a presença do elemento do cinto – que representa, no boxe, o último prémio, e que vem com o seu nome inscrito no meio.

Detalhe do cinto Foto: DR

Na tampa está também presente a ilustração de uma borboleta, que faz referência à célebre exclamação "Float like a butterfly, sting like a bee". O ditado refere-se ao estilo de luta de Ali, o boxista tinha um movimento rápido nos pés que fazia parecer que flutuava no ar.

Detalhe da borboleta encontrada na tampa Foto: DR

Relativamente ao corpo da caneta, esta apresenta uma textura que se assemelha à fita adesiva que os profissionais nesta area utilizam para envolverem as mãos antes de colocarem as luvas.

Detalhe da textura das fitas que envolvem o corpo do instrumento Foto: DR

Analisando detalhadamente cada uma das edições, a primeira, Special Edition Fountain Pen, foi feita a partir de resina preta preciosa e contém os elementos referentes ao boxista, como a tampa que se assemelha a um saco de boxe e o cano que faz referência à fita de boxe que os atletas utilizam para envolver as mãos.

Special Edition Fountain Pen Foto: DR

Já a edição 1942 Rollerball tirou inspiração do robe que Ali usou quando entrou no combate em Kinshasa, Zaire, em 1974, a laca preciosa na tampa representa este padrão distinto, enquanto o padrão no cano revestido a ouro se assemelha às fitas de boxe, um dos vários elementos comuns em todas as canetas.

1942 Rollerball Foto: DR

No último exemplar, 98 Fountain Pen, conseguimos encontrar algumas referências que não foram usadas nas outras canetas. Temos aqui a presença de incrustações em ouro maciço gravadas à mão, que se assemelham a uma luva de boxe e a uma pomba da paz. A parte da frente da caneta apresenta gravuras dos seis princípios fundamentais de Ali. Em honra do seu terceiro título mundial, o emblema Montblanc na tampa é adornado com o número 3 fundido em ouro maciço. A pose de vitória de Ali está gravada ao lado da inscrição "TKO-W-7 (15)" no aro da tampa, revestido a ouro. O corpo do instrumento, todo ele feito de ouro maciço, é inspirado no edifício The Muhammad Ali Center em Louisville, Kentucky, e reflete as janelas coloridas do mesmo; apresenta também a inscrição "NEW ORLEANS 1978 NEW YORK 1998" – referindo-se a datas importantes: a conquista do seu terceiro título de campeão mundial e o ano em que se tornou Mensageiro da Paz das Nações Unidas.