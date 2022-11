Ombros oversized? A tendência de moda masculina para este inverno

Neste inverno, os casacos e os blazers ganharam novas dimensões nos ombros, que se tornaram mais largos e descontraídos. Armados por meio de enchimentos ou apenas descaídos,estes elementos fundamentais no guarda-roupa masculino ganham as proporções do oversized, mesmo que a cintura, depois, destacada com o uso dos cintos.



1. Prada

Prada



2. Dior Homme

Dior Homme



3. Vetements

Vetements



4. Louis Vuitton

Louis Vuitton



5. Casaco em lã, € 995, Belstaff

Belstaff



6. Casaco em lã de alpaca, € 1349, Emporio Armani

Emporio Armani



7. Casaco em lã bouclé, € 3800, Gucci

Gucci



8. Casaco em lã, € 6609, Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester



9. Casaco em lã, € 1229, Ernest W. Baker

Ernest W. Baker



10. Casaco em lã, € 2791, VTMNTS

VTMNTS



11. Ami

Ami



12. Dunhill

Dunhill



13. Blazer em lã, € 1400, Loewe

Loewe



14. Blazer em caxemira, € 1610, Balmain

Balmain



15. Valentino

Valentino



16. Jil Sander

Jil Sander



17. Zegna

Zegna



18. Casaco em lã de Alpaca, € 2128, Raf Simons

Raf Simons



19. Casaco em cachemira, € 4500, Bottega Veneta

Bottega Veneta



20. Casaco em lã, € 890, Lemaire

Lemaire



21. Casaco em lã, € 1334, Zegna

Zegna



22. Casaco em lã, € 1850, Dolce & Gabbana