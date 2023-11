O que faz uma marca ligada ao surf com a Birkenstock?

Stüssy e Birkenstock renovam a parceria criativa, resgatando, nos arquivos da marca alemã, o clássico Kyoto, que serviu de inspiração para apresentar o novo estilo, Solana. Este modelo slip-on, revestido com pele de carneiro e a icónicasola de cortiça da Birkenstock, oferece um ajuste perfeito e confortável. Disponível em três cores vibrantes – bone, caramel e washed green, e o logo da Stüssy em relevo, o Solana une a moda à tradição.

Modelo Solana na cor washed green Foto: DR

A história da Stüssy remonta à paixão do fundador Shawn Stüssy pelo surf. O logótipo, com forma de graffiti e derivado do apelido do criador, conquistou o mundo, tornando-se o símbolo de uma revolução na moda casual. Da Califórnia para o mundo, a marca cresceu em sintonia com movimentos culturais, gerando uma espécie de hype internacional em torno da marca, com seguidores por todo o mundo. A colaboração atual reflete o compromisso contínuo com qualidade e estilo acessível.

Foto: DR

Por outro lado, a Birkenstock, com uma tradição familiar desde 1774, mantém o compromisso com a saúde dos pés. Além do Solana, destaca-se como uma "super marca" global, transcendendo categorias com produtos que abrangem calçado, sistemas de sono e cosmética natural. Com mais de 95% dos produtos fabricados na terra natal, a marca alemã enfatiza a qualidade, a sustentabilidade e a biomecânica do pé.

Modelo Solana na cor bone Foto: DR

A colaboração, que já se encontra disponível para compra pelo preço de €190, oferece aos entusiastas da moda uma oportunidade exclusiva de o melhor destes dois mundos. Este lançamento, mais do que uma colaboração, representa a evolução de duas marcas que continuam a moldar o cenário da moda contemporânea.