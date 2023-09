Novo complexo de luxo com 16 villas na Comporta

Chama-se SAMA, e é o mais recente condomínio privado de luxo que está a nascer na região da Comporta. A mais recente aposta da empresa Athena Advisers vai contar com 16 villas exclusivas numa propriedade que se estende ao longo de 86 500 metros quadrados (m2) de área total, com direito a incríveis espaços exteriores.

Para além das diversas áreas de lazer que vai dispor ao ar livre, o que chama também à atenção é a sua forte aposta numa arquitetura inspirada no estilo árabe: as suas fachadas são em tons terra e areia e no interior irá conter cores simples.

Piscina privativa exterior Foto: DR

Rooftop Foto: DR

As casas, que podem ser tanto do T2 ao T5, contam com interiores generosos e varandas amplas, onde se poderão aproveitar momentos em família ou simplesmente apreciar a vista para a natureza. Com grandes portas e janelas de vidro que deixam passar a luz natural ao longo do dia, são pequenas detalhes que fazem deste um dos grandes projetos de luxo do momento, nesta cobiçada zona do litoral alentejano.

Ali mesmo ao lado, do Pego ao Carvalhal, encontramos praias conhecidas com extensos areais, águas cristalinas, dunas e paisagens que se estendem para lá dos pinhais. Além disso, esta região beneficia da gastronomia do sul, das marisqueiras às casas típicas, a projetos mais luxuosos que têm vindo a abrir junto ao mar ou mesmo dentro da própria vila da Comporta.

Sala Foto: DR

Pátio Foto: DR

Com entrega prevista para o primeiro trimestre de 2026 e preços de venda a partir de €1.800,000 para as nove unidades disponíveis, a Athena Advisers está a comercializar este projeto residencial. "Que reúne todos os atrativos para compradores que buscam um produto diferenciador, fora do padrão habitual, numa localização ímpar", refere David Moura-George, diretor geral da empresa, em comunicado de imprensa. "Atendendo às características excecionais deste produto, essa procura pode ser motivada por várias razões: para residir, ter uma casa de férias para reunir amigos e família ou para investimento num destino turístico altamente exclusivo e onde o imobiliário continua a valorizar", acrescenta Moura-George.



De acordo com o SIR (Sistema de Informação Residencial da Confidencial Imobiliário), a média do asking price para um imóvel de construção nova na região da Comporta passou de 2 671 euros/m², em 2020, para 7 063 euros/m², em 2022, com 5 % das casas a chegarem ao valor de 10 472 euros/m².

Um crescimento "impulsionado por uma procura que continua a aumentar para uma oferta que se mantém muito limitada, nomeadamente quando os clientes procuram casas prontas ou em construção. Por isso mesmo, este projeto que já começou a ser construído e que oferece um potencial para gerar taxas de rentabilidade entre 4 e 6% no mercado de arrendamento, é uma excelente oportunidade para garantir uma propriedade de luxo na região", conclui o diretor.