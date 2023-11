Paul Mescal. O ator irlandês mais popular da sua geração?

Foto: IMDB

1. Paul Mescal com Saoirse Ronan no filme Foe, realizado por Garth Davis.

2. O ator no filme All of Us Strangers com Andrew Scott realizado por Andrew Haigh.

Foto: IMDB

The Almeida Theatre Foto: Getty Images

3. Festa da noite de apresentação à imprensa da peça de teatro Portia Coghlan on no The Almeida Theatre em Londres.

4. Na vernissage da exposição Gucci Cosmos na galeria 180 Studios em Londres.

Gucci Cosmos Foto: Getty Images

5. No Gucci Ancora durante a semana de moda de Milão.

Gucci Ancora Foto: Getty Images

6. Cerimónia da segunda entrega de prémios Soho House na Dumbo House em Nova Iorque.

Prémios Soho House Foto: Getty Images

7. Paul Mescal em Roma.

Roma Foto: Getty Images

8. No 32º prémios anuais do Critics Circle Theatre em Londres.

Critics Circle Theatre Foto: Getty Images

9. Na entrega de prémios Oliver no Royal Albert Hall em Londres.

Royal Albert Hall Foto: Getty Images

10. 28/03 Festa no Century Club, na noite de apresentação à imprensa da peça de teatro Um Elétrico Chamado Desejo em que faz parte do elenco em Londres.