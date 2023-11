Benetton lança nova coleção para a casa

A atmosfera acolhedora do lar ganha um toque vibrante e contemporâneo com a nova coleção para a casa da United Colors of Benetton. Desde a cozinha até o quarto, a marca reinventa os padrões das últimas temporadas, cheios de geometrias coloridas e muita cor, numa linha de peças que aliam o design à funcionalidade.

Almofadas Foto: DR

Na cozinha, a mesa ganha vida com toalhas, guardanapos, pratos, canecas e copos, enquanto aventais e pegas de forno coordenados conferem um toque de moda aos cozinheiros. Na casa de banho, tapetes, roupões e toalhas em 100% algodão transformam a rotina diária em momentos de puro conforto.

Cozinha Foto: DR

Casa de banho Foto: DR

No quarto, o linho exibe padrões descontraídos e cores sólidas, proporcionando um refúgio relaxante. Enquanto isso, os cobertores e fronhas das almofadas na sala de estar transformam-se com a presença divertida de coelhos e cenouras, elementos distintivos da coleção outono/inverno 2023 assinada por Andrea Incontri, diretor criativo da Benetton.

Quarto Foto: DR

Além dos elementos têxteis, a linha apresenta ainda velas aromatizadas com notas de canela, baunilha e bolo de cenoura, reforçando a ideia de que é dentro das quatro paredes de casa que se celebra o natal com entes queridos. A Coleção Casa estará disponível em lojas selecionadas e no site benetton.com, convidando a transformar cada lar num espaço de expressão e estilo pessoal.