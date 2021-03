O carisma do pai, a beleza da mãe. Quem é filho de Daniel Day-Lewis?

Herdou o charme e o carisma do pai (talvez não tenha tanto o ar de bad boy) e a beleza estonteante da mãe, a cinco vezes vencedora do Prémio César, Isabelle Adjani, e está entre os jovens talentos mais bem vestidos do momento. Gabriel-Kane Day-Lewis, filho de Daniel Day-Lewis, falou à GQ sobre o seu estilo, o guarda-roupa do seu famoso pai e como se mantém em boa forma física.



Habituado à fotografia de moda, pois além de ser compositor e cantor também é modelo (representado pela IMG Models), Day-Lewis surgiu recentemente ao lado da mãe na mais recente campanha de primavera/verão de Ermenegildo Zegna, What Makes A Man, fotografada na região de Piemonte, em Itália. O músico de 25 anos, que os amigos tratam por G-K, cresceu entre Paris, Dublin e Nova Iorque, e está a lançar-se na indústria. Ink in my veins foi o primeiro single, lançado em 2017, um tema que revela uma voz melódica, doce e sensual e que remete para as suas muitas tatuagens.





View this post on Instagram A post shared by G-K. (@gabrielkane)

"Sempre gostei de escolher os meus looks" diz à GQ. "Quer seja para jantares extravagantes, eventos formais, passadeiras vermelhas, adoro poder usar fatos de vez em quando (...), gosto de usar jóias e as minhas tatuagens como acessórios" conta, sobre o seu estilo, marcado pela frescura dos seus vinte e poucos anos, e uma elegância que alia o je ne sais quoi francês da mãe e o sedutor mistério do pai. "Costumava vestir-me de uma forma muito mais excêntrica. Costumava usar muitas cores diferentes e brilhantes ao mesmo tempo e o meu estilo era definitivamente mais vistoso do que é agora" conta. "Penso que, ao longo dos anos, à medida que vou ficando mais velho, o meu estilo foi ficando mais discreto. Agora, sou um tipo muito simples quando se trata do meu guarda-roupa. Só uso t-shirts, casacos bonitos, jeans bem justos e um par de ténis - e estou pronto."