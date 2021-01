Hospital da Roupa de Dino Alves transforma peças que já não usa

E se pudesse levar as suas roupas preferidas, mas já desgastadas pela passagem do tempo, a um Hospital preparado para a ocasião, neste caso o atelier de Dino Alves, e sair de lá com uma peça nova e de autor? É essa a premissa do Hospital da Roupa – S.O.S. desenvolvido em 2001 e agora relançado pelo designer português. O ressuscitar de peças passadas, em desuso ou obsoletas é o propósito maior desta iniciativa, que no momento se coaduna totalmente com a consciência social e eco-friendly que o planeta nos pede – aliás, implora. A sustentabilidade está na agenda, portanto.

Projecto Hospital da Roupa – S.O.S.

"Oferecer aos clientes os serviços do atelier de um criador, com a sua linguagem estética e com o ADN da sua marca, transformando peças antigas em peças de autor" é a ideia base que motivou Dino Alves, como se pode ler no Facebook da marca, num post de 18 de janeiro.

O atelier não garante é que a peça de roupa saia com a mesma função com que entrou. Umas calças podem passar a ser um top, já que a makeover é total. Sem esquecer pormenores maiores, à etiqueta inicial junta-se a do designer: SOS Dino Alves.

O processo é simples: basta ligar ou enviar um email para o atelier (info@dinoalves.eu), para marcar do "internamento" e preenchimento da ficha de inscrição. Algum tempo depois será informado da conta do Hospital e se aceitar o valor, a equipa do criador começa com os "procedimentos cirúrgicos", que é como quem diz, a renovação. A "alta hospitalar" é dada posteriormente, seguindo-se o levantamento da peça de roupa e o pagamento correspondente.