Como investir no tempo (e nos melhores relógios de 2020)

1 de 14 / Apple – O maior produtor de relógios desde 2017, junta-se uma vez mais à Hermès e acrescenta classe ao Watch Series 5 com uma bracelete dupla em pele. (ainda não disponível em Portugal)

2 de 14 / Baume & Mercier – O novo Clifton Baumatic 10583 é um dos mais elegantes dos novos modelos com o seu calendário perpétuo, caixa em ouro 18K polido e as fases da lua lacadas.

3 de 14 / Breitling – Da nova parceria entre a marca e a Norton Motorcycles nasceu o Premier B01 Cronograph 42 Norton Edition

4 de 14 / Bulgari – A marca romana aumentou a família da linha Octo Finissimo, o modelo mais fino com o mecanismo cronógrafo e lançou este Octo Finissimo Chhronograph GMT

5 de 14 / Cartier – A história de que o joalheiro Louis Cartier criou o primeiro relógio de homem da marca para o seu amigo aviador Alberto Santos-Dumont ganhou novos capítulos exclusivos este ano: 100 peças numeradas do modelo Santos-Dumont Grand Modèle, em platina e com cabochon em rubi

6 de 14 / Chopard – A união de Chopard e da Zagato deu origem a um exclusivo relógio (só foram fabricados 100) com todas as características desportivas de um relógio de corredores de carros. Mille Miglia Zagato Chronograph

7 de 14 / Hublot – A velocidade das novidades da marca é por vezes estonteante, com novas parcerias ou lançamentos de relógios digitais com as linhas clássicas da marca. O novo Big Bang E Titanium digital 42mm é um exemplo prefeito

8 de 14 / Jaeger-LeCoultre – Com uma historia de setenta anos, o modelo Memovox ganha uma nova função, o Timer. O Master Control Memovox Timer é um modelo de edição limitada a 250 unidades

9 de 14 / Longines – A marca juntou-se ao movimento retro que surge sempre que se fala de clássicos da relojoaria e recriou o seu modelo Flagship de 1957, agora com a caixa em preto: é o novo Flagship Heritage

10 de 14 / Montblanc – A marca foi à natureza inspirar-se para os novos modelos das suas linhas mais icónicas e lançou este 1858 Split Second Chronograph LE100

11 de 14 / Omega – O relógio que acompanhará Daniel Craig no 25º filme de James Bond No Time to Die, com nova data de estreia para o mês de novembro, continua a pertencer à Omega e é o Seamaster Diver 300M Edição 007

12 de 14 / Panerai – O super exclusivo (tanto que só existem 5) relógio Submersible EcoPangaea Tourbillon GMT Edition Mike Horn é uma edição de colecionadores, desenhado com todos os detalhes e feito em aço high-tech EcoPangaea de material reciclado do barco do explorador do Artico Mike Horn

13 de 14 / Piaget – Do fino para o ultra-fino! Este ano a Piaget derrubou barreiras da micro engenharia da relojoaria e criou o modelo mecânico mais fino do Mundo com o Altiplano AUC G0A45500