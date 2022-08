Estas são as 20 marcas mais influentes de 2022 (até agora)

Utilizada por mais de 200 milhões de pessoas, a Lyst é uma das aplicações de premium shopping mais populares do mundo. Depois de avaliar o comportamento dos compradores e das pesquisas dentro e fora da plataforma, a Lyst divulgou na passada quarta-feira, 27 de julho, o ranking das 20 marcas mais influentes de 2022 - até ao momento.



Após nove meses no primeiro lugar, a Balenciaga perdeu o lugar para a Gucci. A estreia do filme biográfico Casa Gucci em 2021, com a participação da cantora Lady Gaga, e as várias colaborações, ajudaram o diretor criativo Alessandro Michele a elevar a marca de roupa, que volta a ser a mais cobiçada da Moda.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @gucci

São inúmeros os sucessos da marca italiana este ano. Em junho, a colaboração Adidas x Gucci aumentou a procura pela casa em 286%, apenas 48 horas após o lançamento da coleção, e o modelo de ténis Gucci Gazelle, que faz parte da linha, é o segundo produto mais popular entre o público feminino.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @gucci

Já no que toca à Moda masculina e aos produtos mais procurados, o primeiro lugar vai também para os ténis, neste caso os Adidas Originals x Wales Bonner Samba, seguidos das sandálias Birkenstock. A sweater com capuz Yeezy Gap, uma colaboração da marca de Kanye West com a Balenciaga também chegou ao pódio, sendo o terceiro produto mais pesquisado neste segundo trimestre de 2022.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por YEEZY x GAP (@yeezyxgap)

Veja aqui a lista das 20 marcas mais procuradas este ano: