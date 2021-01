O novo acessório anti-covid para 2021

Suporte de máscara, da Amazon. Foto: Amazon

Se 2020 nos trouxe um novo acessório para usar todos os dias - por razões menos boas, mas ainda assim para a proteção de todos - 2021 está num outro nível. Há cada vez maisa chegar ao mercado, tudo para tornar o uso das mesmas mais confortável e ajudar a combater a pandemia de covid-19 No início da pandemia a nossa aproximação a este "" não passava da escolha diária de uma simples, mas ao longo dos meses fomos evoluindo para a eleição de modelos em tecido, laváveis e reutilizáveis, em diferentes formatos, cores e até tecidos. Uns meses depois surge um complemento que promete tornar as máscaras mais confortáveis: uma estrutura, que permite umamaiores. Este, em plástico ou silicone, vem juntar-se a outros como correntes para que as máscaras fiquem pendentes quando não estamos a usá-las, ou até mesmo bolsas, entre outras.Entre as vantagens do uso deste utensílio estão também a, uma maior facilidade em falar e também o uso de maquilhagem sem correr o risco de esta ficar manchada. Para já, sabemos que existem vários protótipos deste acessório na Amazon, que pode ser encontrado pela designação " mask bracket ".