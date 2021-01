Peças de design, toalhas ou plantas. Novas marcas portuguesas para descobrir agora

E se uma pedra pudesse ser confortável?

As coisas nem sempre são o que parecem. É este o lema da Softrock, a marca portuguesa que cria pedras suaves, leves e confortáveis. Um contrassenso? Nem por isso. As peças visualmente parecem tal qual pedras verdadeiras, mas a magia acaba (ou começa) com o tato, já que são moles e confortáveis ao ponto de serem almofadas, pufes ou até sofás. É tudo feito maioritariamente a partir de esponja, com uma cobertura flexível, macia e muito realista. O trabalho de ilusionismo é de João Parrinha, que na Ericeira produz estas peças que já chegaram à montra da Hermès, no Chiado, numa colaboração com o Studio Astolfi, de Joana Astolfi. Por enquanto, as encomendas são feitas por e-mail.

Softrock

Toalhas com história

Ainda há quem tenha toalhas da Companhia de Torres Novas por casa, tal é a durabilidade das peças desta marca portuguesa cujo nascimento remonta a 1845. A empresa faliu há precisamente uma década e o regresso acontece agora graças a uma equipa cheia de sangue novo e desejos de recuperar os turcos made in Portugal. A marca relança-se de cara lavada, com novas coleções de toalhas, tapetes de casa de banho, e, claro, loja online.

Companhia de Torres Novas

Cerâmicas sem preconceito

Partindo da ideia de que todos merecem uma segunda oportunidade, a Reshape Ceramics lançou-se no final do último ano com uma premissa simples: capacitar reclusos e ex-reclusos, integrando-os no mercado laboral, sem preconceitos. O projeto é da APAC Portugal, uma associação que tem como principal propósito a promoção de programas e estratégias de reinserção de reclusos e antigos reclusos, de modo a diminuir a reincidência criminal.

O resultado é uma coleção de cerâmicas, entre taças, pratos, anéis de guardanapos e outras peças que estão a caminho, produzida por pessoas da comunidade prisional.

O objetivo é aumentar as oportunidades de reinserção e o lucro é totalmente investido na associação, até então dependente de donativos.

Reshape Ceramics

Jardim interior

O confinamento obrigatório relembrou-nos da importância do espaço exterior e do contacto com a Natureza. Para os que não têm um jardim em casa, o refúgio pode estar nas plantas interiores. A Curae é uma marca portuguesa que nasceu em dezembro e procura aliar as plantas ao autoconhecimento, naquilo a que classifica como uma "caring experience". Cada planta tem um cognome, como Refrescante, Adorável, Alegre ou Protetora. É possível comprar apenas uma planta ou já famílias de plantas com espécies perfeitamente combinadas. Mas o que distingue a marca é a experiência: a compra de qualquer planta inclui um vaso terracota, um guia de cuidados, um certificado de adoção de plantas, um exercício de bem-estar e acesso a mais dicas para cuidar da planta – e da mente.