Casacos & companhia: 5 looks, a mesma atitude e elegância

1 de 5 / LOOK 1 | 1. Sobretudo, €229,99, Mango Selection; 2. Boina, €44,99, Lion of Porches; 3. Óculos de sol Clubmaster Reverse, €214, Ray-Ban; 4. Relógio Troper Automatic, €399, Boss na Boutique dos Relógios; 5. Eau de parfum Sunrise, 60ml, €81, Moncler, exclusivo na Douglas; 6. Sapatos, €129, Massimo Dutti.

Foto: DR / Collage: Marina Sousa